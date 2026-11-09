पंजाब: तेज रफ्तार कार का कहर, मोमोज की दुकान पर बैठा 12 साल का बच्चा 100 मीटर दूर उछाला; मौत, तीन घायल

सोमवार देर रात को पंजाब के बठिंडा स्थित मलोट रोड पर एक तेज रफ्तार कार चालक ने भीषण तांडव मचा दिया। मलोट की दिशा से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित टोयटा कार ने थर्मल प्लांट के सामने सिवियां लिंक रोड की ओर मुड़ रहे मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद बेकाबू हुई कार सड़क किनारे लगे मोमोज स्टॉल में जा घुसी और वहां खड़े वाहनों व लोगों को बुरी तरह रौंद दिया। हादसे में स्टॉल के पास बाइक पर बैठे 12 साल के बच्चे गुरदीप कुमार उर्फ हरमन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।

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