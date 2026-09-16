Amritsar News: पैसे के लेन-देन में महिला पर हमला, चार पर मामला दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Wed, 16 Sep 2026 10:27 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरदासपुर। पैसे के लेन-देन को लेकर बेटी के साथ सैर पर जा रही मनप्रीत कौर पर क्रिश्चियन मोहल्ला में दस्ती हथियारों से हमला कर जख्मी किया गया।
थाना भैणी मियां खां पुलिस ने बलबीर सिंह, जश्नप्रीत सिंह, अमनजोत कौर और परमिंदर कौर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।
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गुरदासपुर। पैसे के लेन-देन को लेकर बेटी के साथ सैर पर जा रही मनप्रीत कौर पर क्रिश्चियन मोहल्ला में दस्ती हथियारों से हमला कर जख्मी किया गया।
थाना भैणी मियां खां पुलिस ने बलबीर सिंह, जश्नप्रीत सिंह, अमनजोत कौर और परमिंदर कौर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।