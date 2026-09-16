Amritsar News: कमिश्नरेट पुलिस ने 10 नई पीसीआर गाड़ियां शामिल कीं, 68 बीट पुनर्गठित

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संवाद न्यूज एजेंसीअमृतसर। कमिश्नरेट पुलिस ने बुधवार को शहरी गश्त और आपात प्रतिक्रिया व्यवस्था मजबूत की। इसके लिए 10 नई पीसीआर गाड़ियां शामिल की गईं, जिससे इनकी संख्या 23 हो गई है। साथ ही, शहर में 68 पुलिस बीट को नए सिरे से बनाया और पुनर्गठित किया गया है।पुलिस ने गैर जरूरी ड्यूटी से 126 पुलिसकर्मियों को पीसीआर और थानों में तैनात किया है। इसका उद्देश्य थानों में पर्याप्त बल उपलब्ध कराना और सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाना है। पुलिस कमिश्नर ने इन कर्मियों को बीट ड्यूटी, गश्त और अपराध रोकथाम की जानकारी दी। उन्हें 112 आपातकालीन कॉल पर त्वरित प्रतिक्रिया देने को कहा गया। पीसीआर टीमों को करीब पांच मिनट में घटनास्थल पर पहुंचने का लक्ष्य मिला है। पुलिस बीट को थानों की सीमा और स्थिति के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। इससे क्षेत्रों में दोहराव खत्म होगा और गश्त प्रभावी बनेगी। आपात स्थिति में तुरंत नाकाबंदी के लिए रेड अलर्ट पॉइंट भी चिह्नित किए गए हैं।विशेष अभियान और तैयारीपीसीआर कर्मियों को सड़क, अस्पताल, एटीएम और रेलवे लाइन जैसी महत्वपूर्ण जगहों की जानकारी वाली बीट बुक दी गई है। वाहनों में खराबी आने पर तुरंत व्यवस्था बनाए रखने के लिए रिजर्व मोटरसाइकिलें भी तैयार रखी गई हैं। इसके अलावा, डीसीपी आकर्षी जैन के नेतृत्व में गुज्जरपुरा इलाके में कासो के तहत तलाशी अभियान चलाया गया। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने संदिग्ध लोगों के घरों की तलाशी ली।- फोटो - 5, 6