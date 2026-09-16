Amritsar News: ड्रोन के जरिये गिराए गए हथियार पुलिस ने किए बरामद

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अमृतसर। जिला देहात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए हथियारों की खेप बरामद की है। यह कार्रवाई थाना घरिंडा पुलिस की ओर से की गई। पुलिस ने कुल चार पिस्तौल और मैगजीन बरामद किए हैं।यह खेप पाकिस्तान में बैठे तस्करों ने ड्रोन के जरिये भेजी थी। इस खेप को किन लोगों ने रिसीव करना था फिलहाल इस बारे में पता नहीं चल पाया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।एएसआई रशपाल सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि किसी की ओर से पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये हथियारों की खेप मंगवाई गई है जोकि ड्रोन के जरिये अटारी स्टेडियम के पास खेतों में गिराई गई है। इस सूचना के आधार पर तुरंत मौके पर पहुंच कर सर्च अभियान चलाया गया और वहां से चार पिस्तौल बरामद किए गए।