सोनिया गांधी का पैतृक घर बनेगा संग्रहालय: सिख कारोबारी सुखदेव सिंह कंग की प्लानिंग, 2020 में खरीदा था मकान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Sat, 21 Nov 2026 08:17 AM IST
सार
भारतीय मूल के सिख कारोबारी सुखदेव सिंह कंग ने कोरोना के दाैरान 2020 में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के इटली स्थित पैतृक घर को खरीदा था। अब सोनिया गांधी की किताब के बाद लोगों में उनके जीवन के प्रति दिलचस्पी बढ़ी है। ऐसे में कंग सोनिया गांधी के घर को म्यूजियम में तब्दील करना चाहते हैं।
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विस्तार
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के इटली स्थित पैतृक घर को संग्रहालय में बदला जाएगा। भारतीय मूल के सिख कारोबारी सुखदेव सिंह कंग ने यह योजना बनाई है। उन्होंने वर्ष 2020 में इस छह कमरों वाले मकान को खरीदा था।
कंग ने शुक्रवार को अमृतसर में बताया कि उन्होंने यह मकान माइनो परिवार से खरीदा था। कई लोगों ने उन्हें इसे किराए पर देने या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। हालांकि, कंग का उद्देश्य इस घर को सोनिया गांधी के शुरुआती जीवन और पारिवारिक इतिहास की यादों के रूप में संरक्षित करना है। हाल ही में सोनिया गांधी की किताब बिलांगिंग: ए जर्नी ऑफ लव का विमोचन हुआ था। इसके बाद उनके शुरुआती जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है।
कंग के मुताबिक, ऐसे में इस घर को संग्रहालय के रूप में विकसित करने का यह उपयुक्त समय है। उन्होंने इसके लिए जरूरी प्रशासनिक अनुमतियां भी हासिल कर ली हैं। खास बात यह है कि वर्ष 2020 में मकान खरीदने के बाद से इसकी मूल बनावट और पुरानी चीजों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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गांधी परिवार से मुलाकात की इच्छा
सुखदेव सिंह कंग सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं। वह गांधी परिवार से बातचीत कर जानना चाहते हैं कि संग्रहालय में कौन-सी निजी वस्तुएं और यादें प्रदर्शित की जा सकती हैं। कंग चाहते हैं कि भारत और दूसरे देशों से आने वाले पर्यटक इस घर में सोनिया गांधी के बचपन की झलक देख सकें। उनका परिवार गांधी परिवार का स्वागत करने और घर की चाबियां सौंपने के लिए भी तैयार है।
मकान का रखरखाव और खर्च
स्थानीय स्तर पर यह मकान इंडियन हाउस के नाम से जाना जाता है। कंग ने घर के बाहर एक बोर्ड भी लगाया है, जिस पर इसे सोनिया गांधी का जन्मस्थान बताया गया है। वह मकान के रखरखाव के लिए हर महीने देखभाल करने वाले को करीब 100 यूरो देते हैं। इसके अलावा, सालाना लगभग 1000 यूरो संपत्ति कर भी चुकाते हैं।
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कंग ने शुक्रवार को अमृतसर में बताया कि उन्होंने यह मकान माइनो परिवार से खरीदा था। कई लोगों ने उन्हें इसे किराए पर देने या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। हालांकि, कंग का उद्देश्य इस घर को सोनिया गांधी के शुरुआती जीवन और पारिवारिक इतिहास की यादों के रूप में संरक्षित करना है। हाल ही में सोनिया गांधी की किताब बिलांगिंग: ए जर्नी ऑफ लव का विमोचन हुआ था। इसके बाद उनके शुरुआती जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है।
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कंग के मुताबिक, ऐसे में इस घर को संग्रहालय के रूप में विकसित करने का यह उपयुक्त समय है। उन्होंने इसके लिए जरूरी प्रशासनिक अनुमतियां भी हासिल कर ली हैं। खास बात यह है कि वर्ष 2020 में मकान खरीदने के बाद से इसकी मूल बनावट और पुरानी चीजों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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गांधी परिवार से मुलाकात की इच्छा
सुखदेव सिंह कंग सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं। वह गांधी परिवार से बातचीत कर जानना चाहते हैं कि संग्रहालय में कौन-सी निजी वस्तुएं और यादें प्रदर्शित की जा सकती हैं। कंग चाहते हैं कि भारत और दूसरे देशों से आने वाले पर्यटक इस घर में सोनिया गांधी के बचपन की झलक देख सकें। उनका परिवार गांधी परिवार का स्वागत करने और घर की चाबियां सौंपने के लिए भी तैयार है।
मकान का रखरखाव और खर्च
स्थानीय स्तर पर यह मकान इंडियन हाउस के नाम से जाना जाता है। कंग ने घर के बाहर एक बोर्ड भी लगाया है, जिस पर इसे सोनिया गांधी का जन्मस्थान बताया गया है। वह मकान के रखरखाव के लिए हर महीने देखभाल करने वाले को करीब 100 यूरो देते हैं। इसके अलावा, सालाना लगभग 1000 यूरो संपत्ति कर भी चुकाते हैं।