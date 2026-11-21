विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कंग ने शुक्रवार को अमृतसर में बताया कि उन्होंने यह मकान माइनो परिवार से खरीदा था। कई लोगों ने उन्हें इसे किराए पर देने या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। हालांकि, कंग का उद्देश्य इस घर को सोनिया गांधी के शुरुआती जीवन और पारिवारिक इतिहास की यादों के रूप में संरक्षित करना है। हाल ही में सोनिया गांधी की किताब बिलांगिंग: ए जर्नी ऑफ लव का विमोचन हुआ था। इसके बाद उनके शुरुआती जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है।कंग के मुताबिक, ऐसे में इस घर को संग्रहालय के रूप में विकसित करने का यह उपयुक्त समय है। उन्होंने इसके लिए जरूरी प्रशासनिक अनुमतियां भी हासिल कर ली हैं। खास बात यह है कि वर्ष 2020 में मकान खरीदने के बाद से इसकी मूल बनावट और पुरानी चीजों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।सुखदेव सिंह कंग सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं। वह गांधी परिवार से बातचीत कर जानना चाहते हैं कि संग्रहालय में कौन-सी निजी वस्तुएं और यादें प्रदर्शित की जा सकती हैं। कंग चाहते हैं कि भारत और दूसरे देशों से आने वाले पर्यटक इस घर में सोनिया गांधी के बचपन की झलक देख सकें। उनका परिवार गांधी परिवार का स्वागत करने और घर की चाबियां सौंपने के लिए भी तैयार है।स्थानीय स्तर पर यह मकान इंडियन हाउस के नाम से जाना जाता है। कंग ने घर के बाहर एक बोर्ड भी लगाया है, जिस पर इसे सोनिया गांधी का जन्मस्थान बताया गया है। वह मकान के रखरखाव के लिए हर महीने देखभाल करने वाले को करीब 100 यूरो देते हैं। इसके अलावा, सालाना लगभग 1000 यूरो संपत्ति कर भी चुकाते हैं।