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शहर से गांव तक बारिश: कई इलाकों में सड़क पर घुटने तक पानी, दोपहिया घसीट कर ले रहे लोग; राह चलना मुश्किल

Thu, 03 Sep 2026 06:12 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Thu, 03 Sep 2026 06:12 AM IST
सार

वाराणसी में हुई बारिश से शहर से गांव तक जलभराव की स्थिति बन गई। गोदौलिया, कज्जाकपुरा और नईसड़क इलाके में सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया। जलभराव के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। कई मार्गों पर लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया। लगातार बारिश से निचले इलाकों में भी लोगों की मुसीबत बढ़ गई।

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Rain from city to village in varanasi Knee-deep water people forced to drag two wheelers difficult
चाैकाघाट में बारिश के बाद जलभराव। - फोटो : संवाद

पिछले तीन-चार दिन से रूकरूक कर हो रही बारिश का असर आम जनजीवन पर पड़ने लगा है। स्थिति यह है कि शहर से लेकर गांव तक इतना पानी भर गया कि लोगों का राह चलना मुश्किल हो गया। सबसे अधिक परेशानी कज्जाकपुरा, जैतपुरा, नईसड़क, गोदौलिया, गिरजाघर आदि जगहों पर रही। यहां घुटने तक पानी लगा रहा। इस वजह से दो पहिया वाहन कई लोगों के बंद हो गए।

Rain from city to village in varanasi Knee-deep water people forced to drag two wheelers difficult
वाराणसी में जलभराव के बीच राहगीर। - फोटो : संवाद

बुधवार को सुबह से लेकर रात तक शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बारिश कहीं हल्की तो कुछ इलाकों में तेज हुई। दोपहर में बहुत से स्कूली बच्चे भी बारिश में भीगते घर जाते नजर आए। उधर, बीएचयू अस्पताल कैंपस में मंगलवार की देर रात हुई बारिश से इमरजेंसी जाने वाले रास्ते पर भी घुटने तक पानी लगने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 

Rain from city to village in varanasi Knee-deep water people forced to drag two wheelers difficult
साइलेंसर में पानी चले जाने से हुई परेशानी। - फोटो : संवाद

शहर में बनारस स्टेशन के सामने इतना पानी भरा रहा कि दोपहर में करीब 12 बजे एक बाइक सवार सड़क के बीच से गुजर रही रेल पटरी पर गिर गया। इसके अलावा कज्जाकपुरा, चांदपुर, दुर्गाकुंड, नई सड़क, सामनेघाट, नवाबगंज, शिवाजीनगर काॅलोनी, कैंट रेलवे स्टेशन कैंपस, महमूरगंज आदि जगहों पर पानी जमा होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। लहरतारा स्थित आकाश बिल्डर्स सोसाइटी कैंपस में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया। इस वजह से लोगों को बाहर निकलने में भी मुसीबत हुई।

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जलभराव के बीच जाते राहगीर। - फोटो : संवाद

बीएचयू गेट पर पंप लगाकर निकाला गया पानी
बीएचयू के मुख्य द्वार के साथ ही अस्पताल परिसर में मंगलवार की रात में बारिश के बाद जलभराव होने से मरीजों, तीमारदारों सहित अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मेन गेट पर भी पानी ज्यादा भरा रहा। इस कारण दो पहिया, ई रिक्शा आदि से जाने वाले लोग परेशान हो गए। देर रात आनन फानन में बीएचयू प्रशासन ने दो पंप लगवाकर पानी निकलवाया।

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बारिश के बाद जलभराव से परेशानी। - फोटो : संवाद

औसत से 4.2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया अधिकतम तापमान
पिछले तीन चार दिन से रुक-रुक कर हो रही बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। इस बीच हवा में नमी भी बढ़ गई है। अचानक मौसम में होने वाले इस बदलाव का ही असर है कि बुधवार को अधिकतम तापमान औसत से 4.2 डिग्री सेल्सियस गिर गया है।

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