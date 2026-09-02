बोरिया-बिस्तर लेकर शिविर पहुंचे: गंगा का पानी चेतावनी बिंदु से ऊपर, वरुणा भी बढ़ी; काशी में 61 राहत शिविर

1 of 14 ढेलवरिया क्षेत्र में माता मंदिर के पास बाढ़ राहत शिविर। - फोटो : संवाद

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गंगा और वरुणा के बढ़ते जलस्तर ने बुधवार को शहर से लेकर गांवों तक चिंता बढ़ा दी। गंगा शाम चार बजे 70.42 मीटर पर पहुंच गई, जो चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर से 16 सेंटीमीटर ऊपर है। दूसरी ओर, वरुणा के तटवर्ती इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है।





2 of 14 सामनेघाट पर चढ़ा गंगा का पानी। - फोटो : संवाद

हिदायत नगर और तालीमन नगर में कई घरों में पानी घुस गया, जबकि नक्खी घाट और दीनदयालपुर के राहत शिविरों में प्रभावित परिवारों की संख्या बढ़ती गई। शहर में अस्सी से सामनेघाट और डोमरी तक गंगा का पानी आबादी और निचले इलाकों की ओर बढ़ रहा है। वहीं, चौबेपुर, सेवापुरी और चिरईगांव के गांवों में सड़क, स्कूल और खेत जलमग्न हो गए हैं।

3 of 14 बस्ती में घुसा बाढ़ का पानी। - फोटो : संवाद

गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता फिर बढ़ गई है। अस्सी घाट पर सुबह-ए-बनारस मंच के ऊपर करीब पांच फीट पानी भर गया है। प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर लोगों का प्रवेश बंद कर दिया है। पुराने अस्सी घाट की तरफ पानी सड़क की ओर बढ़ रहा है। नगवा नाले के आसपास भी पानी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। नगवा रामेश्वर मठ के पीछे जाने वाले रास्ते पर पानी बढ़ने लगा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, जलस्तर इसी तरह बढ़ा तो नगवा सोनकर बस्ती और हरिजन बस्ती के दर्जनभर परिवारों को राहत शिविर में जाना पड़ सकता है।

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4 of 14 सामनेघाट की तरफ ऐसा दिखा दृश्य। - फोटो : संवाद

गंगोत्री बिहार कॉलोनी की लेन नंबर एक के नीचे तक गंगा का पानी पहुंच गया है। सामनेघाट में अघोर आश्रम के पास निचले हिस्से में पानी है। सामनेघाट तिराहे से पीएसी कैंप जाने वाले मार्ग पर भी पानी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। सामनेघाट जज गेस्ट हाउस और नए पक्के घाट के सामने बनी बारादरी पानी में डूब गई।

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5 of 14 वरुणा नदी बढ़ने से बस्ती में पलायन शुरू। - फोटो : संवाद