{"_id":"6a986a949b00e69e00024360","slug":"arrived-relief-camps-belongings-ganga-water-level-above-danger-mark-varuna-also-rising-in-varanasi-2026-09-02","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"बोरिया-बिस्तर लेकर शिविर पहुंचे: गंगा का पानी चेतावनी बिंदु से ऊपर, वरुणा भी बढ़ी; काशी में 61 राहत शिविर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बोरिया-बिस्तर लेकर शिविर पहुंचे: गंगा का पानी चेतावनी बिंदु से ऊपर, वरुणा भी बढ़ी; काशी में 61 राहत शिविर
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: Aman Vishwakarma
Updated Thu, 03 Sep 2026 05:58 AM IST
सार
वाराणसी में गंगा का जलस्तर 12 घंटे में 14 सेंटीमीटर बढ़कर चेतावनी बिंदु से 16 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। हालांकि, यह खतरे के निशान से 88 सेंटीमीटर नीचे है। बाढ़ के मद्देनजर 61 राहत शिविर और 21 बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं। गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं।
विज्ञापन
1 of 14
ढेलवरिया क्षेत्र में माता मंदिर के पास बाढ़ राहत शिविर।
- फोटो : संवाद
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
गंगा और वरुणा के बढ़ते जलस्तर ने बुधवार को शहर से लेकर गांवों तक चिंता बढ़ा दी। गंगा शाम चार बजे 70.42 मीटर पर पहुंच गई, जो चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर से 16 सेंटीमीटर ऊपर है। दूसरी ओर, वरुणा के तटवर्ती इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है।
2 of 14
सामनेघाट पर चढ़ा गंगा का पानी।
- फोटो : संवाद
हिदायत नगर और तालीमन नगर में कई घरों में पानी घुस गया, जबकि नक्खी घाट और दीनदयालपुर के राहत शिविरों में प्रभावित परिवारों की संख्या बढ़ती गई। शहर में अस्सी से सामनेघाट और डोमरी तक गंगा का पानी आबादी और निचले इलाकों की ओर बढ़ रहा है। वहीं, चौबेपुर, सेवापुरी और चिरईगांव के गांवों में सड़क, स्कूल और खेत जलमग्न हो गए हैं।
3 of 14
बस्ती में घुसा बाढ़ का पानी।
- फोटो : संवाद
गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता फिर बढ़ गई है। अस्सी घाट पर सुबह-ए-बनारस मंच के ऊपर करीब पांच फीट पानी भर गया है। प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर लोगों का प्रवेश बंद कर दिया है। पुराने अस्सी घाट की तरफ पानी सड़क की ओर बढ़ रहा है। नगवा नाले के आसपास भी पानी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। नगवा रामेश्वर मठ के पीछे जाने वाले रास्ते पर पानी बढ़ने लगा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, जलस्तर इसी तरह बढ़ा तो नगवा सोनकर बस्ती और हरिजन बस्ती के दर्जनभर परिवारों को राहत शिविर में जाना पड़ सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 14
सामनेघाट की तरफ ऐसा दिखा दृश्य।
- फोटो : संवाद
गंगोत्री बिहार कॉलोनी की लेन नंबर एक के नीचे तक गंगा का पानी पहुंच गया है। सामनेघाट में अघोर आश्रम के पास निचले हिस्से में पानी है। सामनेघाट तिराहे से पीएसी कैंप जाने वाले मार्ग पर भी पानी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। सामनेघाट जज गेस्ट हाउस और नए पक्के घाट के सामने बनी बारादरी पानी में डूब गई।
विज्ञापन
5 of 14
वरुणा नदी बढ़ने से बस्ती में पलायन शुरू।
- फोटो : संवाद
अस्सी, रविदास और तुलसी घाट पर स्नान पर प्रतिबंध के बाद कई बाहर से आए श्रद्धालु सामनेघाट के नए पक्के घाट पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। ज्ञान प्रवाह नाला पानी से भरने के बाद चैनल गेट बंद कर कॉलोनियों की ओर आने वाले पानी को मोटर पंप से निकालने की व्यवस्था की गई है। गढ़वाघाट आश्रम के सामने पक्के घाट की मढ़ी भी पानी में डूब गई।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।