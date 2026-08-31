वाराणसी में 361 परिवारों का पलायन: वरुणा खतरे के निशान से ऊपर, सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न; बढ़ रही गंगा

1 of 10 मर्णिकणिका घाट पर शव यात्रियों को हो रही दिक्कत। - फोटो : अमर उजाला

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें

काशी में गंगा और वरुणा का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। सोमवार रात नौ बजे तक गंगा का जलस्तर 70.15 मीटर पहुंच गया, जो चेतावनी बिंदु से महज 11 सेंटीमीटर नीचे है। वहीं, वरुणा नदी खतरे के निशान 70.21 मीटर से बढ़कर 70.95 मीटर पर पहुंच गया है।





2 of 10 नमो घाट पर खतरे के निशान के पास पहुंचा गंगा की बाढ़ का पानी। - फोटो : संवाद

केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार दोनों नदियों का जलस्तर 12 घंटे में करीब 20 से 30 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से सामनेघाट, पुलकोहना, सलारपुर समेत 10 से अधिक तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। इन क्षेत्रों के 361 परिवार के 1574 लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन किया। कई परिवार पिछले दो सप्ताह से बाढ़ राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं।

3 of 10 नमो घाट पर गंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर। - फोटो : संवाद

गंगा के उफान के कारण काशी के सभी प्रमुख घाट पानी में डूब गए हैं। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर जलस्तर बढ़ने के कारण शवदाह छत और गलियों में किया जा रहा है। पुराने अस्सी घाट की गलियों तक पानी पहुंच गया है। उधर, वरुणा का पानी तेजी से तटवर्ती इलाकों में फैल रहा है। पुलकोहना और सलारपुर में स्थिति अधिक गंभीर है। कई परिवारों को एहतियातन सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर बाढ़ राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 10 गंगा और बोट पर लगी पाबंदी। - फोटो : संवाद

राहत शिविरों में भोजन और स्वास्थ्य की व्यवस्था

जिला प्रशासन के अनुसार गंगा और वरुणा के तटवर्ती क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ राहत एवं बचाव कार्य जारी हैं। राहत शिविरों में प्रभावित परिवारों के लिए आवासीय व्यवस्था की गई है। उन्हें दिन में तीन बार स्वच्छ और ताजा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

विज्ञापन

5 of 10 मणिकर्णिका घाट पर छत पर जल रहीं लाशें। - फोटो : संवाद