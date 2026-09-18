लोलार्क: 15 साल पहले सूनी कोख लेकर स्नान, अब बेटे-बेटियों के साथ लगाई डुबकी; औरंगाबाद के मैनेजर रील देखकर आए

1 of 8 लोलार्क कुंड में स्नान करते दंपती। - फोटो : उज्जवल (अमर उजाला)







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15 साल पहले सूनी कोख लेकर स्नान किया, अब बेटे-बेटियों के साथ डुबकी लगाकर महादेव का जयघोष किया। काशीखंड का पता भले ही न हो, लेकिन गांव वालों से सुनकर और रील में देखकर यहां आ गए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शिक्षक और स्वर्णकार को लोलार्क स्नान के बाद ही बेटे-बेटियां हुईं। पहली डुबकी लगाई तो बेटी पैदा हुई, दोबारा लगाने पर बेटा मिला, अब मुंडन कराने भी पहुंचे।

2 of 8 स्नान के लिए कतार में खड़ीं महिलाएं। - फोटो : अमर उजाला

आस्थावानों, गंगाजल, सूरज की किरणों और ज्यामिति के अद्भुत मेल को देखकर इजराइल, अमेरिका और यूरोप के कई पर्यटक भी हैरान होकर तस्वीरें खींचते दिखे। हालांकि भीड़ बढ़ने और रास्ता डायवर्ट होने से ज्यादातर भक्त स्नान के बाद लोलार्केश्वर महादेव का दर्शन किए बिना ही लौट गए। करीब दो लाख से अधिक आस्थावानों ने यहां डुबकी लगाई।

3 of 8 दंपती अपनी बारी का इंतजार करते हुए। - फोटो : अमर उजाला

मुंडन के बीच मीटिंग भी अटेंड करते रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फोन पर मीटिंग अटेंड करते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर पंकज विश्वकर्मा ने बताया कि उनके दोनों बेटों का जन्म यहीं के आशीर्वाद से हुआ और अब मुंडन भी यहीं कराकर मनौती पूरी की गई। जौनपुर के केराकत से पूरा परिवार लेकर आए थे। परिवार के ही लोगों से पता चला। प्रयागराज से आए किसान आशीष ने कहा कि इसी सावन में कांवड़ लेकर आया था, अब बच्चे की चाह में पहुंचा हूं।

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4 of 8 सुरक्षा में तैनात पुंलिसकर्मी। - फोटो : अमर उजाला

जौनपुर के जलालपुर से आईं हालिया गृहिणी बनीं शीतल ने कहा कि परिवार में सुना था, लेकिन वह पहली बार यहां आईं। रात को साढ़े 11 बजे से लाइन में लगीं। थकावट नाम की चीज नहीं है, एनर्जी कहीं से आ रही है। चंदौली के घानापुर से आए स्वर्णकार संतोष ने कहा कि सुबह साढ़े पांच बजे से लाइन में लगा था। 15 साल पहले आए थे, हम दो आए थे और अब दो से चार हो गए हैं। ऐसा महसूस हुआ कि बाबा ने बुलावा भेजा है।

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