वराणसी-शक्तिनगर हाईवे पर हादसा: हाइवा की चपेट में आने से बाइक सवा दो लोगों की मौत, वाहन लेकर भागा चालक

सोनभद्र जिले के सुकृत चौकी क्षेत्र के बट कुआं के समीप वाराणसी-शक्तिनगर हाईवे पर गुरुवार देर शाम तेज रफ्तार हाइवा की चपेट में आने से बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। दोनों बट गांव से लोहरा की ओर जा रहे थे। हादसे के बाद चालक हाइवा लेकर मौके से भाग गया।

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बट गांव निवासी विजय पटेल (50) बाइक चला रहे थे। उनके पीछे राजेश उर्फ लोदी (35) बैठे थे। बताया गया कि दोनों बट से लोहरा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रेलर को ओवरटेक करते समय हाइवा की चपेट में बाइक आ गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।दुर्घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए। सूचना पर सुकृत पुलिस भी पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मधुपुर भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने राजेश को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल विजय को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालत गंभीर होने पर वहां से उन्हें ट्रामा सेंटर वाराणसी भेज दिया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई।पुलिस ने राजेश के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। वहीं विजय की मौत की सूचना के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद फरार हाइवा की तलाश में पुलिस जुटी है।