यूपी बोर्ड की परीक्षा में डिजिटल निगरानी: पुराने रिकॉर्ड के अनुसार पंजीकरण, अपार आईडी से जुड़ेंगे छात्र

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा-2027 में इस बार पंजीकरण से लेकर परीक्षा केंद्र निर्धारण तक कई व्यवस्थाओं को और डिजिटल किया गया है। विद्यार्थियों के शैक्षिक रिकॉर्ड को डिजिटल पहचान से जोड़ने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में अपार आईडी दर्ज कराई जा रही है। वहीं, परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी की जाएगी। साथ ही परीक्षार्थियों की पात्रता की जांच के लिए पुराने परीक्षा रिकॉर्ड का सहारा लिया जाएगा।

विज्ञापन