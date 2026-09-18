यूपी बोर्ड की परीक्षा में डिजिटल निगरानी: पुराने रिकॉर्ड के अनुसार पंजीकरण, अपार आईडी से जुड़ेंगे छात्र
यूपी बोर्ड परीक्षा में डिजिटल दखल होगा। छात्र अपार आईडी से जुड़ेंगे। वहीं परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी की जाएगी।
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यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा-2027 में इस बार पंजीकरण से लेकर परीक्षा केंद्र निर्धारण तक कई व्यवस्थाओं को और डिजिटल किया गया है। विद्यार्थियों के शैक्षिक रिकॉर्ड को डिजिटल पहचान से जोड़ने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में अपार आईडी दर्ज कराई जा रही है। वहीं, परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी की जाएगी। साथ ही परीक्षार्थियों की पात्रता की जांच के लिए पुराने परीक्षा रिकॉर्ड का सहारा लिया जाएगा।
क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालय के अपर सचिव भास्कर मिश्रा ने बताया कि बोर्ड की ओर से सत्र 2026-27 में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा-2027 के लिए विद्यार्थियों का विवरण ऑनलाइन दर्ज कराया जा रहा है। पंजीकरण प्रक्रिया में विद्यार्थी की अपार आईडी के साथ अन्य जरूरी विवरण दर्ज किए जा रहे हैं।
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परीक्षा-2027 के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया भी ऑनलाइन रखी गई है। विद्यालयों को अपनी अवस्थापना सुविधाओं, कमरों, परीक्षार्थियों की क्षमता समेत अन्य निर्धारित सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध करानी होंगी। इसके बाद केंद्रों की उपयुक्तता का सत्यापन और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया होगी।
निर्धारित प्रक्रिया के बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से परीक्षा केंद्र तय किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने पंजीकरण के बाद विद्यार्थियों का विवरण बदलने की प्रक्रिया को भी नियंत्रित किया है। निर्धारित अवधि में पहले से दर्ज विद्यार्थियों के विवरण में जरूरी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बाद में नया परीक्षार्थी जोड़ने की अनुमति नहीं होगी।