गाजीपुर: वाहन की टक्कर से राजमिस्त्री की मौत, तीन घंटे तक सड़क जाम कर प्रदर्शन; सीसी कैमरे खंगाल जा रहे

1 of 6 सड़क पर जाम के बाद बिलख रहा परिवार। - फोटो : संवाद







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गाजीपुर में जंगीपुर थाना क्षेत्र के वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर रविवार सुबह शेखपुर पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार राजमिस्त्री कृष्णानंद राम (42) की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव फोरलेन की एक लेन पर रखकर जाम लगा दिया। करीब तीन घंटे बाद अधिकारियों के आश्वासन पर जाम समाप्त हुआ।

2 of 6 इसी वाहन पर सवा था राजमिस्त्री। - फोटो : संवाद

बिरनो थाना क्षेत्र के भंवरहा गांव निवासी कृष्णानंद राम पुत्र मिट्ठू राम प्रतिदिन की तरह रविवार सुबह बाइक से गाजीपुर राजमिस्त्री का काम करने जा रहे थे। सुबह करीब 8:20 बजे वह शेखपुर पेट्रोल पंप के पास पहुंचे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कृष्णानंद राम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के समय उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था।

3 of 6 जाम से परेशान हुए लोग। - फोटो : संवाद

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण और मृतक के परिजन मौके पर पहुंच गए। हादसे से आक्रोशित लोगों ने सुबह करीब 8:30 बजे शव को फोरलेन की एक लेन पर रख दिया और जाम लगा दिया। जाम के कारण सड़क पर वाहनों की कतार लग गई और आवागमन प्रभावित रहा।

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4 of 6 शव रखकर किया प्रदर्शन। - फोटो : संवाद

सूचना मिलने पर सदर तहसीलदार राजीव कुमार यादव और सीओ सिटी अनिल कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। करीब तीन घंटे बाद सुबह 11:30 बजे लोगों ने जाम समाप्त किया, जिसके बाद फोरलेन पर यातायात सामान्य हो सका।

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5 of 6 हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस। - फोटो : संवाद