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तस्वीरें: गंगा चेतावनी बिंदु से 16 सेमी ऊपर, खतरे के निशान से सिर्फ 88 सेमी नीचे; घरों में घुसा बाढ़ का पानी

Thu, 03 Sep 2026 10:43 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 03 Sep 2026 10:43 AM IST
सार

वाराणसी में गंगा- वरुणा का हर घंटे पानी बढ़ रहा है। गंगा चेतावनी बिंदु से 16 सेमी ऊपर बह रही। अब पानी खतरे के निशान से सिर्फ 88 सेमी नीचे है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता फिर बढ़ गई है।

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Ganga 16 cm above warning level Varuna river water level rising every hour in varanasi
वाराणसी में बाढ़ से दुश्वारियां - फोटो : अमर उजाला

गंगा और वरुणा के बढ़ते जलस्तर ने बुधवार को शहर से लेकर गांवों तक चिंता बढ़ा दी। गंगा शाम चार बजे 70.42 मीटर पर पहुंच गई, जो चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर से 16 सेंटीमीटर ऊपर है। दूसरी ओर, वरुणा के तटवर्ती इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है। हिदायत नगर और तालीमन नगर में कई घरों में पानी घुस गया, जबकि नक्खी घाट और दीनदयालपुर के राहत शिविरों में प्रभावित परिवारों की संख्या बढ़ती गई। 



इसे भी पढ़ें; वाराणसी में बाढ़: पीएम मोदी ने डीएम से फोन पर ली जानकारी, राहत शिविरों की व्यवस्थाओं पर की चर्चा
Ganga 16 cm above warning level Varuna river water level rising every hour in varanasi
वाराणसी में बाढ़ से दुश्वारियां - फोटो : अमर उजाला
शहर में अस्सी से सामनेघाट और डोमरी तक गंगा का पानी आबादी और निचले इलाकों की ओर बढ़ रहा है। वहीं, 12 घंटे में कानपुर बैराज से करीब 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया जो तीन दिन में पहुंचेगा। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता फिर बढ़ गई है। अस्सी घाट पर सुबह-ए-बनारस मंच के ऊपर करीब पांच फीट पानी भर गया है। 
Ganga 16 cm above warning level Varuna river water level rising every hour in varanasi
वाराणसी में बाढ़ से दुश्वारियां - फोटो : अमर उजाला
प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर लोगों का प्रवेश बंद कर दिया है। पुराने अस्सी घाट की तरफ पानी सड़क की ओर बढ़ रहा है। नगवा नाले के आसपास भी पानी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। नगवा रामेश्वर मठ के पीछे जाने वाले रास्ते पर पानी बढ़ने लगा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, जलस्तर इसी तरह बढ़ा तो नगवा सोनकर बस्ती और हरिजन बस्ती के दर्जनभर परिवारों को राहत शिविर में जाना पड़ सकता है।
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Ganga 16 cm above warning level Varuna river water level rising every hour in varanasi
वाराणसी में बाढ़ से दुश्वारियां - फोटो : अमर उजाला
गंगोत्री बिहार कॉलोनी की लेन नंबर एक के नीचे तक गंगा का पानी पहुंच गया है। सामनेघाट में अघोर आश्रम के पास निचले हिस्से में पानी है। सामनेघाट तिराहे से पीएसी कैंप जाने वाले मार्ग पर भी पानी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। सामनेघाट जज गेस्ट हाउस और नए पक्के घाट के सामने बनी बारादरी पानी में डूब गई। 
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Ganga 16 cm above warning level Varuna river water level rising every hour in varanasi
वाराणसी में बाढ़ से दुश्वारियां - फोटो : अमर उजाला
अस्सी, रविदास और तुलसी घाट पर स्नान पर प्रतिबंध के बाद कई बाहर से आए श्रद्धालु सामनेघाट के नए पक्के घाट पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। ज्ञान प्रवाह नाला पानी से भरने के बाद चैनल गेट बंद कर कॉलोनियों की ओर आने वाले पानी को मोटर पंप से निकालने की व्यवस्था की गई है। गढ़वाघाट आश्रम के सामने पक्के घाट की मढ़ी भी पानी में डूब गई।
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