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आंबेडकर जयंती पर पूर्वांचल में हुए भव्य आयोजन, बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने की अपील

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी, Updated Sat, 14 Apr 2018 09:52 PM IST
ambedkar jayanti
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डॉ. भीमराव आंबेडकर की 127 वीं जयंती शनिवार को बनारस सहित पूरे पूर्वांचल में धूमधाम से मनाई गई। राजनीतिक, सामाजिक संगठनों के साथ ही सरकारी विभागों में भी भव्य आयोजन हुए। आगे की स्लाइड्स में देखें...

 
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