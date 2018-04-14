बेहतर अनुभव के लिए अपनी सेटिंग्स में जाकर हाई मोड चुनें।
{"_id":"5ad229104f1c1b80028b4839","slug":"ambedkar-jayanti-celebration-in-purvanchal","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0906\u0902\u092c\u0947\u0921\u0915\u0930 \u091c\u092f\u0902\u0924\u0940 \u092a\u0930 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935\u093e\u0902\u091a\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0941\u090f \u092d\u0935\u094d\u092f \u0906\u092f\u094b\u091c\u0928, \u092c\u093e\u092c\u093e \u0938\u093e\u0939\u0947\u092c \u0915\u0947 \u092c\u0924\u093e\u090f \u092e\u093e\u0930\u094d\u0917 \u092a\u0930 \u091a\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0905\u092a\u0940\u0932","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
आंबेडकर जयंती पर पूर्वांचल में हुए भव्य आयोजन, बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने की अपील
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी, Updated Sat, 14 Apr 2018 09:52 PM IST
डॉ. भीमराव आंबेडकर की 127 वीं जयंती शनिवार को बनारस सहित पूरे पूर्वांचल में धूमधाम से मनाई गई। राजनीतिक, सामाजिक संगठनों के साथ ही सरकारी विभागों में भी भव्य आयोजन हुए। आगे की स्लाइड्स में देखें...
अगली स्लाइड देखें
{"_id":"5ad229104f1c1b80028b4839","slug":"ambedkar-jayanti-celebration-in-purvanchal","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0906\u0902\u092c\u0947\u0921\u0915\u0930 \u091c\u092f\u0902\u0924\u0940 \u092a\u0930 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935\u093e\u0902\u091a\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0941\u090f \u092d\u0935\u094d\u092f \u0906\u092f\u094b\u091c\u0928, \u092c\u093e\u092c\u093e \u0938\u093e\u0939\u0947\u092c \u0915\u0947 \u092c\u0924\u093e\u090f \u092e\u093e\u0930\u094d\u0917 \u092a\u0930 \u091a\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0905\u092a\u0940\u0932","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5ad229104f1c1b80028b4839","slug":"ambedkar-jayanti-celebration-in-purvanchal","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0906\u0902\u092c\u0947\u0921\u0915\u0930 \u091c\u092f\u0902\u0924\u0940 \u092a\u0930 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935\u093e\u0902\u091a\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0941\u090f \u092d\u0935\u094d\u092f \u0906\u092f\u094b\u091c\u0928, \u092c\u093e\u092c\u093e \u0938\u093e\u0939\u0947\u092c \u0915\u0947 \u092c\u0924\u093e\u090f \u092e\u093e\u0930\u094d\u0917 \u092a\u0930 \u091a\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0905\u092a\u0940\u0932","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5ad229104f1c1b80028b4839","slug":"ambedkar-jayanti-celebration-in-purvanchal","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0906\u0902\u092c\u0947\u0921\u0915\u0930 \u091c\u092f\u0902\u0924\u0940 \u092a\u0930 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935\u093e\u0902\u091a\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0941\u090f \u092d\u0935\u094d\u092f \u0906\u092f\u094b\u091c\u0928, \u092c\u093e\u092c\u093e \u0938\u093e\u0939\u0947\u092c \u0915\u0947 \u092c\u0924\u093e\u090f \u092e\u093e\u0930\u094d\u0917 \u092a\u0930 \u091a\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0905\u092a\u0940\u0932","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5ad229104f1c1b80028b4839","slug":"ambedkar-jayanti-celebration-in-purvanchal","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0906\u0902\u092c\u0947\u0921\u0915\u0930 \u091c\u092f\u0902\u0924\u0940 \u092a\u0930 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935\u093e\u0902\u091a\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0941\u090f \u092d\u0935\u094d\u092f \u0906\u092f\u094b\u091c\u0928, \u092c\u093e\u092c\u093e \u0938\u093e\u0939\u0947\u092c \u0915\u0947 \u092c\u0924\u093e\u090f \u092e\u093e\u0930\u094d\u0917 \u092a\u0930 \u091a\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0905\u092a\u0940\u0932","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5ad229104f1c1b80028b4839","slug":"ambedkar-jayanti-celebration-in-purvanchal","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0906\u0902\u092c\u0947\u0921\u0915\u0930 \u091c\u092f\u0902\u0924\u0940 \u092a\u0930 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935\u093e\u0902\u091a\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0941\u090f \u092d\u0935\u094d\u092f \u0906\u092f\u094b\u091c\u0928, \u092c\u093e\u092c\u093e \u0938\u093e\u0939\u0947\u092c \u0915\u0947 \u092c\u0924\u093e\u090f \u092e\u093e\u0930\u094d\u0917 \u092a\u0930 \u091a\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0905\u092a\u0940\u0932","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5ad229104f1c1b80028b4839","slug":"ambedkar-jayanti-celebration-in-purvanchal","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0906\u0902\u092c\u0947\u0921\u0915\u0930 \u091c\u092f\u0902\u0924\u0940 \u092a\u0930 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935\u093e\u0902\u091a\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0941\u090f \u092d\u0935\u094d\u092f \u0906\u092f\u094b\u091c\u0928, \u092c\u093e\u092c\u093e \u0938\u093e\u0939\u0947\u092c \u0915\u0947 \u092c\u0924\u093e\u090f \u092e\u093e\u0930\u094d\u0917 \u092a\u0930 \u091a\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0905\u092a\u0940\u0932","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5ad229104f1c1b80028b4839","slug":"ambedkar-jayanti-celebration-in-purvanchal","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0906\u0902\u092c\u0947\u0921\u0915\u0930 \u091c\u092f\u0902\u0924\u0940 \u092a\u0930 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935\u093e\u0902\u091a\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0941\u090f \u092d\u0935\u094d\u092f \u0906\u092f\u094b\u091c\u0928, \u092c\u093e\u092c\u093e \u0938\u093e\u0939\u0947\u092c \u0915\u0947 \u092c\u0924\u093e\u090f \u092e\u093e\u0930\u094d\u0917 \u092a\u0930 \u091a\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0905\u092a\u0940\u0932","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5ad229104f1c1b80028b4839","slug":"ambedkar-jayanti-celebration-in-purvanchal","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0906\u0902\u092c\u0947\u0921\u0915\u0930 \u091c\u092f\u0902\u0924\u0940 \u092a\u0930 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935\u093e\u0902\u091a\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0941\u090f \u092d\u0935\u094d\u092f \u0906\u092f\u094b\u091c\u0928, \u092c\u093e\u092c\u093e \u0938\u093e\u0939\u0947\u092c \u0915\u0947 \u092c\u0924\u093e\u090f \u092e\u093e\u0930\u094d\u0917 \u092a\u0930 \u091a\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0905\u092a\u0940\u0932","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5ad229104f1c1b80028b4839","slug":"ambedkar-jayanti-celebration-in-purvanchal","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0906\u0902\u092c\u0947\u0921\u0915\u0930 \u091c\u092f\u0902\u0924\u0940 \u092a\u0930 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935\u093e\u0902\u091a\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0941\u090f \u092d\u0935\u094d\u092f \u0906\u092f\u094b\u091c\u0928, \u092c\u093e\u092c\u093e \u0938\u093e\u0939\u0947\u092c \u0915\u0947 \u092c\u0924\u093e\u090f \u092e\u093e\u0930\u094d\u0917 \u092a\u0930 \u091a\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0905\u092a\u0940\u0932","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5ad229104f1c1b80028b4839","slug":"ambedkar-jayanti-celebration-in-purvanchal","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0906\u0902\u092c\u0947\u0921\u0915\u0930 \u091c\u092f\u0902\u0924\u0940 \u092a\u0930 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935\u093e\u0902\u091a\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0941\u090f \u092d\u0935\u094d\u092f \u0906\u092f\u094b\u091c\u0928, \u092c\u093e\u092c\u093e \u0938\u093e\u0939\u0947\u092c \u0915\u0947 \u092c\u0924\u093e\u090f \u092e\u093e\u0930\u094d\u0917 \u092a\u0930 \u091a\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0905\u092a\u0940\u0932","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
अमर उजाला ऐप चुनें
सबसे तेज अनुभव के लिए
क्लिक करें
Add to Home Screen
© 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd.