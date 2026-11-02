यूपी: 'जेल के ताले टूटेंगे, आजम छूटेंगे...', फिलिस्तीन के झंडे के साथ लगाए पोस्टर और होर्डिंग्स; बढ़ी हलचल

1 of 13 रामपुर में लगे पोस्टर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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जेल के ताले टूटेंगे, आजम छूटेंगे...। फिलिस्तीन के झंडे के साथ लगाए गए इन पोस्टर और होर्डिंग्स ने रामपुर में नई सियासी हलचल पैदा कर दी है। शहर के प्रमुख रास्तों और चौराहों पर लगे इन होर्डिंग्स में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की तस्वीरों के साथ सरकार पर निशाना साधा गया है।



पोस्टरों पर उन मामलों का भी जिक्र है जिनमें आजम खां नामजद हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस ने सभी होर्डिंग पोस्टर उतरवा दिए। दरअसल रविवार तड़के शहर में चाकू चौक से लेकर नैनीताल हाईवे किनारे तक ये होर्डिंग्स लगाए गए। पोस्टर में समाजवादी पार्टी का चुनाव चिह्न साइकिल भी बना है।

पोस्टरों पर उन मामलों का भी जिक्र है जिनमें आजम खां नामजद हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस ने सभी होर्डिंग पोस्टर उतरवा दिए। दरअसल रविवार तड़के शहर में चाकू चौक से लेकर नैनीताल हाईवे किनारे तक ये होर्डिंग्स लगाए गए। पोस्टर में समाजवादी पार्टी का चुनाव चिह्न साइकिल भी बना है।

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2 of 13 रामपुर में ईडी के कार्रवाई के दाैरान पुलिस फोर्स - फोटो : संवाद

पोस्टर पर ऊपर आजम खां और नीचे अब्दुल्ला आजम की तस्वीर लगाई गई है। आजम खां के सामने एक अन्य व्यक्ति का चित्र है, जिसके ऊपरी हिस्से में फिलिस्तीन का झंडा छपा है। होर्डिंग्स पर बड़े अक्षरों में लिखा है, 'जेल के ताले टूटेंगे, आजम खां छूटेंगे'।

3 of 13 रामपुर जेल के बाहर तैनात पुलिसकर्मी - फोटो : संवाद

पोस्टर के नीचे निवेदक के तौर पर इसरार नबी, आजमवादी का नाम दर्ज है। इस तरह पोस्टर में आजम खां की रिहाई के नारे के साथ राजनीतिक संदेश भी दिया गया है। सुबह लोगों की नजर इन पोस्टरों पर पड़ी तो चर्चा शुरू हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने इन्हें उतरवा दिया। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि पोस्टर किसने तैयार कराए और शहर में किसकी अनुमति से लगाए गए।



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4 of 13 रामपुर जेल के बाहर समर्थक - फोटो : संवाद

होर्डिंग्स लगाने के पीछे शामिल लोगों की पहचान के लिए जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ये पोस्टर हाईवे किनारे दोपहर तक लगे रहे।

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5 of 13 रामपुर जेल के बाहर आजम खां - फोटो : संवाद