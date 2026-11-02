फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Rampur: Posters Demanding Azam Khan's Release Appear with Palestine Flag, Police Remove Them

यूपी: 'जेल के ताले टूटेंगे, आजम छूटेंगे...', फिलिस्तीन के झंडे के साथ लगाए पोस्टर और होर्डिंग्स; बढ़ी हलचल

Mon, 02 Nov 2026 03:07 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: Sharukh Khan Updated Mon, 02 Nov 2026 03:07 PM IST
सार

करीब 11 महीने जेल में बिताने के बाद बाहर आने की उम्मीद पूरी हुई, लेकिन कुछ ही घंटों में फिर सलाखों के पीछे पहुंचने की नौबत आ गई। लंबे कानूनी संघर्ष के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान रविवार को गाजियाबाद स्थित ईडी की विशेष अदालत में पेशी के दौरान भावुक हो गए। विशेष न्यायाधीश अवनीश कुमार पांडेय के सामने उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। 

विज्ञापन
Rampur: Posters Demanding Azam Khan's Release Appear with Palestine Flag, Police Remove Them
रामपुर में लगे पोस्टर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

जेल के ताले टूटेंगे, आजम छूटेंगे...। फिलिस्तीन के झंडे के साथ लगाए गए इन पोस्टर और होर्डिंग्स ने रामपुर में नई सियासी हलचल पैदा कर दी है। शहर के प्रमुख रास्तों और चौराहों पर लगे इन होर्डिंग्स में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की तस्वीरों के साथ सरकार पर निशाना साधा गया है। 



पोस्टरों पर उन मामलों का भी जिक्र है जिनमें आजम खां नामजद हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस ने सभी होर्डिंग पोस्टर उतरवा दिए। दरअसल रविवार तड़के शहर में चाकू चौक से लेकर नैनीताल हाईवे किनारे तक ये होर्डिंग्स लगाए गए। पोस्टर में समाजवादी पार्टी का चुनाव चिह्न साइकिल भी बना है।
Trending Videos
Rampur: Posters Demanding Azam Khan's Release Appear with Palestine Flag, Police Remove Them
रामपुर में ईडी के कार्रवाई के दाैरान पुलिस फोर्स - फोटो : संवाद
पोस्टर पर ऊपर आजम खां और नीचे अब्दुल्ला आजम की तस्वीर लगाई गई है। आजम खां के सामने एक अन्य व्यक्ति का चित्र है, जिसके ऊपरी हिस्से में फिलिस्तीन का झंडा छपा है। होर्डिंग्स पर बड़े अक्षरों में लिखा है, 'जेल के ताले टूटेंगे, आजम खां छूटेंगे'। 
Rampur: Posters Demanding Azam Khan's Release Appear with Palestine Flag, Police Remove Them
रामपुर जेल के बाहर तैनात पुलिसकर्मी - फोटो : संवाद
पोस्टर के नीचे निवेदक के तौर पर इसरार नबी, आजमवादी का नाम दर्ज है। इस तरह पोस्टर में आजम खां की रिहाई के नारे के साथ राजनीतिक संदेश भी दिया गया है। सुबह लोगों की नजर इन पोस्टरों पर पड़ी तो चर्चा शुरू हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने इन्हें उतरवा दिया। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि पोस्टर किसने तैयार कराए और शहर में किसकी अनुमति से लगाए गए।
 
विज्ञापन
विज्ञापन
Rampur: Posters Demanding Azam Khan's Release Appear with Palestine Flag, Police Remove Them
रामपुर जेल के बाहर समर्थक - फोटो : संवाद
होर्डिंग्स लगाने के पीछे शामिल लोगों की पहचान के लिए जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ये पोस्टर हाईवे किनारे दोपहर तक लगे रहे। 
विज्ञापन
Rampur: Posters Demanding Azam Khan's Release Appear with Palestine Flag, Police Remove Them
रामपुर जेल के बाहर आजम खां - फोटो : संवाद
शहर में होर्डिंग्स लगाए जाने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तत्काल उन्हें उतरवा दिया। होर्डिंग्स किसने लगाए और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच कराई जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। -अनुराग सिंह, एएसपी

 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed