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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   UP: residents of Moradabad danced late into the night at Amar Ujala’s Dandiya Night

यूपी: संगीत की मस्ती, डांडिया की धमक, अमर उजाला की डांडिया नाइट में देर रात तक झूमे मुरादाबादवासी

Sat, 31 Oct 2026 02:07 PM IST
Vimal Sharma अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: Vimal Sharma Updated Sat, 31 Oct 2026 02:07 PM IST
सार

मुरादाबाद में अमर उजाला और रत्नदीप ज्वैलर्स की ओर से एमआईटी परिसर में आयोजित डांडिया नाइट में लोगों ने जमकर धमाल मचाया। गायिका विनती सिंह की बॉलीवुड गीतों की प्रस्तुतियों पर बच्चे, युवा और बुजुर्ग देर रात तक परिवार के साथ थिरकते रहे। रोशनी, संगीत और डांडिया की खनक से पूरा परिसर उत्सव के रंग में रंग गया।

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UP: residents of Moradabad danced late into the night at Amar Ujala’s Dandiya Night
मुरादाबाद में अमर उजाला की डांडिया नाइट में शामिल लोग - फोटो : संवाद

रोशनी के त्योहार दिवाली से पहले शुक्रवार की शाम एमआईटी परिसर संगीत और उल्लास से सराबोर हो उठा। चारों ओर सजी रोशनी, पारंपरिक परिधानों में सजे-धजे लोग और हाथों में डांडिया की खनकती छड़ियां... मौका था अमर उजाला और रत्नदीप ज्वैलर्स की ओर से आयोजित डांडिया नाइट का। जैसे-जैसे संगीत की लय तेज हुई, वैसे-वैसे लोगों का उत्साह भी परवान चढ़ता गया।

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UP: residents of Moradabad danced late into the night at Amar Ujala’s Dandiya Night
मुरादाबाद में अमर उजाला की डांडिया नाइट में शामिल लोग - फोटो : संवाद

गायक विनती सिंह की सुरीली आवाज ने ऐसा समां बांधा कि बच्चे, युवा क्या बुजुर्ग सभी परिवार के साथ देर रात तक थिरकते रहे। हर तरफ डांडिया की ताल, गीतों की गूंज और लोगों की खिलखिलाहट सुनाई देती रही। मुख्यअतिथि एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह, डॉ. सीपी सिंह, अक्षत रस्तोगी, गौरव अरोरा, शिल्पी अरोरा, सलिल सक्सेना, शुभम सक्सेना ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

UP: residents of Moradabad danced late into the night at Amar Ujala’s Dandiya Night
मुरादाबाद में अमर उजाला की डांडिया नाइट में शामिल लोग - फोटो : संवाद

इसके बाद मंच से संगीत की महफिल सजी तो परिसर में मौजूद लोगों के कदम अपने आप थिरकने लगे। विनती सिंह ने बॉलीवुड के लोकप्रिय गीतों की एक के बाद एक प्रस्तुतियां देकर माहौल को पूरी तरह संगीतमय बना दिया। उनकी आवाज और गीतों की धुन पर दर्शक देर तक खुद को रोक नहीं सके।

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UP: residents of Moradabad danced late into the night at Amar Ujala’s Dandiya Night
मुरादाबाद में अमर उजाला की डांडिया नाइट में शामिल लोग - फोटो : संवाद

कभी हाथों में डांडिया लेकर जोड़े गोल घेरा बनाकर नृत्य करते दिखे तो कभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ लोग गीतों पर झूमते नजर आए। विनती सिंह ने 'ढोल बाजे-ढोल बाजे, की धाम धाम बाजे ढोल', 'ओढ़नी उड़ी-उड़ी जाए' और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है',' बोलो तारा रा रा, तारा रा रा जैसे गीतों से माहौल में अलग ही रंग भर दिया।

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मुरादाबाद में अमर उजाला की डांडिया नाइट में शामिल लोग - फोटो : संवाद

ये रहे मौजूद
सतीश अरोड़ा, गौरव गुप्ता, राजू सैनी, रविंद्र सिंह, सीए नितिन अग्रवाल, महीपाल शर्मा, राहुल सिंह, अलख शर्मा, कुंवर दीप गुप्ता, रोहित गर्ग, अंजलि गुप्ता, अवनीश कुमार सिंह, सोना गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, दीपक गर्ग आदि मौजूद रहे।

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