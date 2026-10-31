यूपी: संगीत की मस्ती, डांडिया की धमक, अमर उजाला की डांडिया नाइट में देर रात तक झूमे मुरादाबादवासी

1 of 13 मुरादाबाद में अमर उजाला की डांडिया नाइट में शामिल लोग - फोटो : संवाद







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रोशनी के त्योहार दिवाली से पहले शुक्रवार की शाम एमआईटी परिसर संगीत और उल्लास से सराबोर हो उठा। चारों ओर सजी रोशनी, पारंपरिक परिधानों में सजे-धजे लोग और हाथों में डांडिया की खनकती छड़ियां... मौका था अमर उजाला और रत्नदीप ज्वैलर्स की ओर से आयोजित डांडिया नाइट का। जैसे-जैसे संगीत की लय तेज हुई, वैसे-वैसे लोगों का उत्साह भी परवान चढ़ता गया।

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गायक विनती सिंह की सुरीली आवाज ने ऐसा समां बांधा कि बच्चे, युवा क्या बुजुर्ग सभी परिवार के साथ देर रात तक थिरकते रहे। हर तरफ डांडिया की ताल, गीतों की गूंज और लोगों की खिलखिलाहट सुनाई देती रही। मुख्यअतिथि एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह, डॉ. सीपी सिंह, अक्षत रस्तोगी, गौरव अरोरा, शिल्पी अरोरा, सलिल सक्सेना, शुभम सक्सेना ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

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इसके बाद मंच से संगीत की महफिल सजी तो परिसर में मौजूद लोगों के कदम अपने आप थिरकने लगे। विनती सिंह ने बॉलीवुड के लोकप्रिय गीतों की एक के बाद एक प्रस्तुतियां देकर माहौल को पूरी तरह संगीतमय बना दिया। उनकी आवाज और गीतों की धुन पर दर्शक देर तक खुद को रोक नहीं सके।

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कभी हाथों में डांडिया लेकर जोड़े गोल घेरा बनाकर नृत्य करते दिखे तो कभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ लोग गीतों पर झूमते नजर आए। विनती सिंह ने 'ढोल बाजे-ढोल बाजे, की धाम धाम बाजे ढोल', 'ओढ़नी उड़ी-उड़ी जाए' और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है',' बोलो तारा रा रा, तारा रा रा जैसे गीतों से माहौल में अलग ही रंग भर दिया।

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