कानपुर डुप्लीकेट सीमेंट: गिरफ्तारी से बचने के लिए नीरज-धीरज पहुंचे कोर्ट, अग्रिम जमानत अर्जी पर 31 को सुनवाई

1 of 4 कानपुर इस्पातनगर डुप्लीकेट सीमेंट केस, - फोटो : amar ujala







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कानपुर में नकली सीमेंट बनाकर बेचने के मामले में आरोपी नीरज गुप्ता व धीरज गुप्ता गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट पहुंच गए हैं। दोनों की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज की अदालत में दाखिल की गई है। इस पर सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।

पनकी के सरायमीता में इस्पातनगर स्थित एक फैक्ट्री में 14 अक्टूबर को पुलिस की विशेष टीम द्वारा छापेमारी की गई थी। अडाणी ग्रुप की एसीसी व अंबुजा की नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। कंपनी के अधिकारियों को इस संबंध में सूचना मिली थी।

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कोर्ट मेें अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल कर दी

जानकारी में आया था कि नीरज और धीरज गुप्ता फैक्ट्री का संचालन करते हैं। इस पर पुलिस दोनों की गिरफ्तारी की फिराक में है, लेकिन पुलिस की पकड़ से दूर दोनों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट मेें अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल कर दी है।

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न ही कोई लेनदेन या नुकसान ही बताया

इसमें कहा गया है कि एफआईआर में घटना की कोई तारीख, समय नही है। सूचना किसने दी इसका उल्लेख नही है। न तो कोई खरीदार बताया गया, न ही कोई बिल है, न ही कोई लेनदेन या नुकसान ही बताया गया है। धीरज का तर्क है कि वह मेसर्स महादेव बिल्डर्स व सप्लायर्स नाम की पंजीकृत फर्म के प्रोपराइटर हैं।

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