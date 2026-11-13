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Gurugram News: ऑटो और बाइक पर लंबित थे 61 चालान, दोनों वाहन जब्त

Fri, 13 Nov 2026 06:47 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 06:47 PM IST
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61 traffic challans were pending against an auto and a bike; both vehicles have been seized.
गुरुग्राम। यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ऑटो और एक मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। जांच के दौरान दोनों वाहनों पर कुल 61 लंबित चालान मिले, जिनकी जुर्माना राशि 3.01 लाख रुपये है। मोटरसाइकिल पर 38 चालान लंबित थे, जिनकी राशि 1.70 लाख रुपये थी। साथ ही ऑटो पर 23 चालान लंबित मिले, जिनकी राशि 1.31 लाख रुपये थी। जरूरी दस्तावेज नहीं दिखाने पर दोनों वाहनों को जब्त कर दिया गया। पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। संवाद
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