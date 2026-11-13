Gurugram News: धीरेंद्र शास्त्री और संगीत रागी के खिलाफ पुलिस में शिकायत

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। भगवान श्रीकृष्ण और अहीर-यादव समाज के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर शहीद फाउंडेशन और यदुवंशी परिवार मंच ने कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और संगीत रागी के खिलाफ थाना पालम विहार में लिखित शिकायत दी है। संगठनों ने पुलिस से दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान श्रीकृष्ण के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, जबकि एक चैनल पर बहस के दौरान संगीत रागी ने अहीर-यादव समाज के लिए कथित तौर पर अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए। संगठनों ने इसे समाज की गरिमा और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया।डॉ. टीसी राव ने बताया कि इससे पहले थाना उद्योग विहार में भी शिकायत दी गई थी और दोनों को कानूनी नोटिस भेजे जा चुके हैं। प्रतिनिधिमंडल ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की गिरफ्तारी और उनके कथा कार्यक्रमों पर पांच साल का प्रतिबंध लगाने की मांग भी की।संगठनों के अनुसार, शनिवार 14 नवंबर को इस मामले में गुरुग्राम के सक्षम न्यायालय में आवेदन दिया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में कर्नल महाबीर यादव, एलआर यादव, वीरेंद्र यादव सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।