Haridwar News: दस वाहनों के किए चालान

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बहादराबाद। पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग 5:30 बजे से 6.30 बजे तक चली। इस दौरान पुलिस ने एक घंटे तक हर आने-जाने वाले वाहन को रोककर चेक किया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह के नेतृत्व में चली कार्रवाई में बाजार चौकी प्रभारी विकास रावत सहित पांच कांस्टेबल की टीम तैनात रही। चेकिंग के दौरान 50 वाहन जांचे गए, जिनमें 10 बड़े और 40 छोटे वाहन शामिल रहे। पुलिस ने इस दौरान 150 व्यक्तियों की जांच की। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 81 पी एक्ट में 10 चालान किए गए।