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Noida News: हत्या से जुडे़े मामले में किशोर को मिली जमानत

Fri, 13 Nov 2026 06:35 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 06:35 PM IST
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sdgf
(अदालत से)
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-सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में 19वीं मंजिल से गिरने से युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने हत्या के मामले में किशोर न्याय बोर्ड का जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश निरस्त कर दिया। अदालत ने विधि से संघर्षरत किशोर को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। अभियोजन के अनुसार 14 जनवरी 2026 की रात दो युवक और एक महिला के टावर के फ्लैट में ठहरे होने की बात कही गई थी। पंचायतनामे की कार्यवाही के दौरान सामने आया कि युवक के व्यवहार पर आपत्ति को लेकर विवाद हुआ और मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान मनीष नामक युवक 19वीं मंजिल से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई थी।

एक टॉवर के फ्लैट में दो युवक और एक महिला मौजूद थे। युवक के व्यवहार पर आपत्ति के बाद विवाद और मारपीट हुई। इसी दौरान मनीष नामक युवक उन्नीसवीं मंजिल से गिरकर मर गया। किशोर न्याय बोर्ड ने 29 सितंबर को किशोर को विधि से संघर्षरत घोषित किया। बोर्ड ने 5 अक्तूबर को उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। अधिवक्ता ने दलील दी कि बाल सुधार गृह में रहने से किशोर के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी और किशोर 26 मई 2026 से बाल सुधार गृह में था।
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