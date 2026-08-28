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हरियाणावी गायक का कत्ल: पैर में चोट लगने पर कबड्डी छोड़ी, बने गायक, इस गाने से मिली शोहरत; अंकित पर था एक केस
अमर उजाला नेटवर्क, शामली
Published by: Sharukh Khan
Updated Fri, 28 Aug 2026 03:19 PM IST
सार
बदमाशी और गैंगवार से जुड़े गीतों के जरिए युवाओं के बीच पहचान बनाने वाले हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के गायक-कलाकार अब गैंगस्टरों के निशाने पर होने की आशंका जताई जा रही है। हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के बाद पुलिस इस पहलू को भी जांच के केंद्र में रखकर पड़ताल कर रही है।
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शामली में अंकित हत्याकांड की जांच में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों पर फोकस बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के 50 से अधिक मोबाइल नंबर और इंस्टाग्राम अकाउंट पुलिस के रडार हैं। पुलिस के अनुसार इनमें वे लोग शामिल हैं, जिनसे अंकित ने घटना से पहले करीब एक सप्ताह के दौरान फोन या सोशल मीडिया के जरिए बातचीत की थी। पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया गतिविधियों के जरिए यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अंकित लगातार किन लोगों के संपर्क में था।
खास तौर पर पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि घटना से चंद मिनट पहले अंकित की किस युवक से फोन पर बातचीत या कहासुनी हुई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार शामली के साथ मुजफ्फरनगर, मेरठ, हरियाणा के सोनीपत और रोहतक तथा दिल्ली के खजूरी खास समेत अन्य स्थानों के लोगों की गतिविधियों की भी जांच की जा रही है।
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अंकित की मौत पर बिलखते परिजन
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
महिला कलाकार की भूमिका भी जांच के घेरे में
पुलिस के अनुसार हत्याकांड की जांच में एक महिला कलाकार की भूमिका को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि महिला की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। पुलिस कॉल डिटेल, सोशल मीडिया संपर्क और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इसकी जांच कर रही है। एसपी एनपी सिंह का कहना है कि हर पहलू की जांच के बाद ही हत्या की वास्तविक वजह और आरोपियों की भूमिका स्पष्ट होगी।
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हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के बाद शहर के मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर हंगामा करते परिजन
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
कुछ सुराग हाथ लगे हैं, जल्द होगा खुलासा
पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हत्याकांड की जांच तेजी से चल रही है। पुलिस के हाथ कुछ महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं और विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।
रोहतक में एक गायक से हुआ था अंकित का विवाद
करीब छह माह पहले रोहतक में किसी गायक के साथ अंकित का विवाद हुआ था। बताया गया है कि विवाद के बाद अंकित लगातार शामली के बनती खेड़ा में रहने लगा था, हालांकि अपने कार्यालय पर आता-जाता रहता था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि रोहतक में हुआ विवाद कितना गंभीर था और क्या उसका कोई संबंध अंकित की हत्या से हो सकता है। अंकित की हत्या के तरीके और उससे पहले हुए विवाद ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पुलिस यह भी खंगाल रही है कि विवाद के बाद अंकित के संपर्क में कौन-कौन लोग रहे और क्या किसी ने उससे पुरानी रंजिश का बदला लेने की धमकी दी थी।
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हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गाड़ी के शीशे में लगी गोली के निशान
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पैर में चोट लगने पर कबड्डी छोड़ी, बन गए गायक
अंकित बालियान मूल रूप से शामली के बनतीखेड़ा गांव के रहने वाले थे। वह हरियाणा के सोनीपत और रोहतक में रहकर म्यूजिक इंडस्ट्री में सक्रिय हुए। गायकी की दुनिया में आने से पहले अंकित कबड्डी खेलते थे, लेकिन पैर में चोट लगने के बाद उन्होंने खेल छोड़ दिया और संगीत की ओर कदम बढ़ाया। हरियाणवी गीत भाई कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान ने उन्हें पहचान दिलाई। इसके अलावा गैंगर, बच्चे बदमाश, उत कसूत और पीटीआई जैसे गीतों से भी वह चर्चा में रहे।
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