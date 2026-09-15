गणेश चतुर्थी पर सोमवार को पूरा मेरठ गणपति की भक्ति में रंगा नजर आया। शहर के मंदिरों, घरों और पूजा पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की गईं। 70 से अधिक स्थानों पर विशेष आयोजन हुए। कई क्षेत्रों से भव्य शोभायात्राएं निकाली गईं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गणपति के भजनों और जयघोष से शहर का माहौल भक्तिमय हो गया।
2 of 8
मेरठ में गणेश चतुर्थी की धूम
- फोटो : अमर उजाला
भोलानाथ मंदिर से निकली भव्य शोभायात्रा
सदर कबाड़ी बाजार स्थित प्राचीन सिद्धपीठ भोलानाथ मंदिर से विघ्नहर्ता गणेश की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। मंदिर के पुजारी पंडित अशोक पाठक ने पूजन कराया। इसके बाद गणपति की प्रतिमा को मुख्य रथ पर विराजमान किया गया। शोभायात्रा में शामिल श्रद्धालु गणपति के भजनों पर झूमते रहे।
3 of 8
मेरठ में गणेश चतुर्थी की धूम
- फोटो : अमर उजाला
कबाड़ी बाजार निवासी प्रियांशु मांगलिक ने बताया कि मंदिर से पिछले कई वर्षों से गणेश शोभायात्रा निकाली जा रही है। शोभायात्रा का नया बाजार, गंज बाजार, दाल मंडी, बैंकर्स स्ट्रीट, सदर थाना, सराफा बाजार और शिव चौक सहित विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं को प्रसाद और जलपान भी कराया गया। इस दौरान दीपक कैलेंडर, दिनेश कामरा, सतीश, रवि माहेश्वरी, कमल किशोर जायसवाल, प्रियांशु मांगलिक, अंबुज राजवंशी और राजेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
4 of 8
मेरठ में गणेश चतुर्थी की धूम
- फोटो : अमर उजाला
तेली मोहल्ले में सजा गणपति का दरबार
सदर तेली मोहल्ले में गणपति सेवा समिति की ओर से गणेश महोत्सव मनाया गया। गणपति महाराज को पंडाल में लाकर विधि-विधान से स्थापित किया गया। वीरेश, हर्ष, उत्कर्ष, शिवम, धैर्य और शुभम ने रातभर मेहनत कर गणपति का दरबार सजाया।
थापर नगर में भी श्रद्धालुओं ने गणपति की आरती की। गणपति बप्पा मोरया के जयघोष के बीच प्रतिमा की स्थापना कराई गई। आदर्श नगर श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर कल्याणी में श्रीगणेश जन्मोत्सव कार्यक्रम हुआ। दीप प्रज्ज्वलन पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने किया।
आदर्श नगर में हिमांशु वशिष्ठ के आवास पर पर्यावरण अनुकूल गणपति प्रतिमा स्थापित की गई। प्रह्लाद नगर और मनोकामना महाकालेश्वर बुजुर्ग सत्संग भवन मंदिर में भी गणपति का गुणगान किया गया।
5 of 8
मेरठ में गणेश चतुर्थी की धूम
- फोटो : अमर उजाला
शास्त्रीनगर और रजबन में भी निकली शोभायात्रा
शास्त्रीनगर तिकोना पार्क में गणेश मंदिर समिति की ओर से शोभायात्रा निकाली गई। पुजारी पंडित अनमोल शर्मा ने गणपति की प्रतिमा की स्थापना कराई। पूर्व विधायक रविंद्र भड़ाना समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। डॉ. कविता भाटिया ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।