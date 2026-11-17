संत रमेश बाबा ने जिस गौ सेवा की अलख से ब्रजभूमि को नई पहचान दी, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का भरोसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। मंगलवार को माताजी गौशाला पहुंचे मुख्यमंत्री ने संत रमेश बाबा की समाधि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। गौ पूजन के बाद उन्होंने श्यामलक्ष्मी अस्पताल में निःशुल्क डायलिसिस केंद्र का उद्घाटन किया। श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रमेश बाबा का पूरा जीवन गौ माता की सेवा, संरक्षण और सनातन संस्कृति के लिए समर्पित रहा। गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है।

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मुख्यमंत्री दोपहर करीब साढ़े तीन बजे माताजी गौशाला पहुंचे। समाधि स्थल पर नमन करने के बाद उन्होंने गौशाला में गौ पूजन किया। इसके बाद श्यामलक्ष्मी अस्पताल में निःशुल्क डायलिसिस केंद्र का उद्घाटन किया। श्रद्धांजलि सभा में संत रमेश बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराज जी के गोलोकवासी होने का समाचार मिलने के बाद दो बार यहां आने का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आ सके। मन में भाव था कि जिस संत ने अपना पूरा जीवन गौ सेवा, गौ रक्षा, गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए समर्पित किया, उनकी स्मृतियों को नमन करने अवश्य आना है।

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उन्होंने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान संस्कृति है। ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा के बीच गौ माता सेतु का काम करती हैं। संत रमेश बाबा ने भारतीय विरासत, संस्कृति और सनातन परंपरा के संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने इस क्षेत्र को कृष्णमय और राधामय बनाने के साथ समाज को सेवा की अनमोल विरासत सौंपी है।

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