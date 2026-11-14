पापा की परी का कातिल प्रेमी: गणित के शिक्षक की पीठ पर बैठा, फिर धीरे-धीरे रेता गला; टीचर को इसलिए दी भयानक मौत

1 of 8 पापा की परी का कातिल प्रेमी - फोटो : अमर उजाला







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पूछताछ में उसने बताया कि प्रेमिका को शिक्षक काफी समय से परेशान कर रहा था। उसने कई लड़कियों को बर्बाद किया होगा। इसलिए व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से रेपिस्ट भी लिख दिया था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, शिक्षक का हेलमेट, स्कूटी और खून से सने आरोपी के कपड़े बरामद किए। एडीसीपी मनोज कुमार ने बताया कि मूलरूप से कानपुर देहात निवासी शिक्षक ओपी यादव सेक्टर-13 में रहते थे। सेक्टर तीन में कोचिंग चलाते थे। उनका शव 6 नवंबर की सुबह कोचिंग में मिला था।



आगरा के आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर-3 स्थित वीएस प्लाजा में संचालित कोचिंग में शिक्षक ओपी यादव हत्याकांड का शुक्रवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। कोचिंग की पूर्व छात्रा के प्रेमी निखिल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, उसने शिक्षक की पीठ पर बैठकर चाकू से उनका गला रेता था।

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2 of 8 पुलिस गिरफ्त में आरोपी युवक - फोटो : अमर उजाला

हत्या के आरोप में प्रकाश नगर, शाहगंज निवासी, निखिल को पकड़ा गया है। वह इंटरमीडिएट पास है। उसकी उम्र करीब 22 साल है। पिता का जूता कारखाना है। वह उनके साथ ही व्यापार करता था। दिसंबर 2025 में उसकी दोस्ती जगदीशपुरा क्षेत्र की युवती से हुई थी। वह उससे शादी भी करना चाहता था। इसी बीच उसे पता चला कि प्रेमिका काफी डरी हुई है।

3 of 8 आरोपी युवक और पुलिस - फोटो : अमर उजाला

पूछने पर उसने शिक्षक ओपी यादव के बारे में बताया। वह उन्हें बड़े पापा कहती है मगर वो कुछ और ही निकले। उसने एक दिन शिक्षक के साथ प्रेमिका को पिज्जा खाते हुए देखा। उसे लगा कि शिक्षक उसे परेशान करता है। एक दिन बात कर समझाने गया मगर शिक्षक ने उसे धमकाया। कोचिंग के बाहर से ही भगा दिया।









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4 of 8 कोचिंग पर जांच करती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

कोचिंग की करता था रेकी

पुलिस ने बताया कि शिक्षक के ठीक से बात नहीं करने पर उसे बहुत बुरा लगा। वह कोचिंग में शिक्षक और विद्यार्थियों के आने और जाने की जानकारी लेने लगा। 2 नवंबर को अपना मोबाइल बंद करने के बाद शाम 6:30 बजे ऑटो से कोचिंग आया। ऑफिस में बैठकर बात करने लगा। उस समय ओपी यादव अकेले थे। शिक्षक को धमकी दी कि अगर वो अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो अंजाम बुरा होगा।





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5 of 8 मृतक शिक्षक का फाइल फोटो और आरोपी - फोटो : अमर उजाला