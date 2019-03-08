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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur ›   lucky chair of pm modi

पढ़िए प्रधानमंत्री मोदी की इस कुर्सी से जुड़े रहस्य, छिपे हैं इसमें कई राज

यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर, Updated Fri, 08 Mar 2019 11:24 AM IST
डेमो पिक
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यूं तो आप पीएम मोदी से जुड़ी हर बात को जानते होंगे लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस कुर्सी के बारे में जिसे भाजपा शुभ मानती है। जानिए चुनावी माहौल में पीएम मोदी की इस कुर्सी का टोटका...
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