1 of 8 राधिका अपार्टमेंट अग्निकांड - फोटो : amar ujala







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कानपुर मे बिना मानक के पांच से छह मंजिला अपार्टमेंट खड़ा करना कितने फायदे का सौदा है। इसका खुलासा पकड़े गए बिल्डर मोहित तिवारी ने पुलिस की पूछताछ में किया। मोहित ने पुलिस को बताया कि पटकापुर में दो साल पहले बना पांच मंजिला राधिका अपार्टमेंट सिर्फ 60 लाख रुपये में बनकर तैयार हुआ था। इसमें 10 फ्लैट थे, जिन्हें 16-16 लाख में बेचा गया था। इस तरह अपार्टमेंट के सारे फ्लैट बेचने में कुल 1.62 करोड़ से अधिक की धनराशि हासिल की गई थी।

छठवीं मंजिल पर भी काम शुरू ही किया गया था कि हादसा हो गया। बीती 16 नवंबर को राधिका अपार्टमेंट में शाॅर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई थी। हादसे में दो लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। दो अन्य आज भी अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने बिल्डर मोहित तिवारी, सरबजीत कौर, मन्नू रहमान, शफीक और प्यारे खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में रविवार शाम मुख्य आरोपी मोहत तिवारी ने सरेंडर किया था।

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2 of 8 बिल्डर मोहित तिवारी - फोटो : amar ujala

इधर-उधर से रुपयों का इंतजाम कर निर्माण शुरू कराया था

उसे पुलिस ने जेल भेजा है। एसीपी कोतवाली अमित कुमार पांडे ने बताया कि कुछ घंटे की पूछताछ में मोहित ने बताया कि 120 वर्ग में बने अपार्टमेंट के फ्लैट बेचकर लागत के दो गुने से अधिक की कमाई की गई थी। अपार्टमेंट बनाने में फाइनेंस की पहली 20 लाख रुपये की किस्त शफीक ने मन्नू से लाकर दी थी। इसके बाद बाकी के लोगों ने भी इधर-उधर से रुपयों का इंतजाम कर बिल्डिंग का निर्माण शुरू कराया था।

3 of 8 कानपुर के पटकापुर के राधिका अपार्टमेंट में लगी आग - फोटो : amar ujala

कम पैसे में कमाते थे ज्यादा मुनाफा

मोहित ने बताया कि वे लोग छोटी जगहों पर बड़ी-बड़ी इमारतें बनाने का काम करते हैं। इसमें न तो स्टांप ड्यूटी दी जाती है और न ही नक्शा पास कराया जाता है। इस कारण कम पैसे में ज्यादा मुनाफा कमाते थे। ज्यादातर अपार्टमेंट बनाने में 35 से 40 फीसदी का मुनाफा हो जाता था। शफीक का काम एक साथ चल रहे निर्माण कार्यों (साइड) तक पैसा पहुंचाना होता था। मोहित ने बताया कि हादसे के वक्त वह न सिर्फ अपार्टमेंट पहुंचा था, बल्कि जीतेंद्र की पत्नी की मौत पर वह पोस्टमार्टम हाउस भी गया था।

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4 of 8 कानपुर में राधिका अपार्टमेंट में लगी आग - फोटो : amar ujala

माफिया अतीक का भी कई अपार्टमेंट में लगा पैसा

पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में कुछ ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि शहर में हो रहे अवैध बिल्डिंग निर्माण में माफिया रहे अतीक अहमद का भी पैसा लगा है। राधिका अपार्टमेंट की जांच के दौरान 2012-13 के दौरान की मन्नू और अतीक की एक तस्वीर पुलिस के हाथ लगी है। इसे भी जांच में शामिल किया गया है। आशंका है कि अतीक का पैसा हवाला के माध्यम से कानपुर तक लाया जाता था। पुलिस अब आरोपियों के बड़े प्रोजेक्ट में लगे पैसे की भी जांच कराएगी।

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5 of 8 कानपुर के पटकापुर के राधिका अपार्टमेंट में लगी आग - फोटो : amar ujala