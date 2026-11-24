कानपुर के मकसूदाबाद में नकली खाद का बड़ा खेल पकड़ा गया। गेरू, नमक और मिट्टी मिलाकर पोटाश और ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली डीएपी, जिंक और सल्फर की पैकिंग की जा रही थी। रविवार देर रात रनियां पुलिस ने दुकान पर भेजी जा रही 150 बोरी नकली डीएपी पकड़ी। इसके बाद पुलिस की सूचना पर कृषि विभाग की टीम ने सोमवार को गोदाम पर छापा मारा।

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गोदाम को सील कर दिया गया। पुलिस की सूचना पर अपर जिला कृषि अधिकारी शिवम, कृषि अधिकारी अरुणेश प्रताप सिंह और वरिष्ठ सहायक मनोज चौहान मौके पर पहुंचे। लोडर में खाद कर रहे दो मजदूर भाग निकले। गोदाम की तलाशी में नकली खाद तैयार करने की पूरी सामग्री मिली। इसमें गेरू, नमक और मिट्टी मिलाकर पोटाश तैयार किया जा रहा था।