1 of 17 kanpur murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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वहीं, पुलिस टीम के हाथ शालू और विशाल गौतम के बीच व्हाट्सएप पर की गईं कुछ चैट मिली हैं। कुछ चैट आरोपियों ने डिलीट भी कर दी हैं। इनमें शालू हत्यारोपी विशाल की तारीफों के पुल बांधती नजर आई। पुलिस का मानना है कि इन्हीं बातों से शालू ने विशाल को ससुर की हत्या के लिए राजी कर लिया था। कानपुर के रतन ऑर्बिट निवासी दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में पुलिस की जांच में रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। हत्याकांड से एक दिन पहले सुपारी किलर विशाल गौतम के नाम पर नया सिम एक्टिवेट होने की जानकारी मिली है। ये नया नंबर भी सुब्रत और शालू के पास था। ऐसे में आशंका है कि विनीत की बहू शालू ही नहीं बल्कि उनका दूसरा करीबी भी हत्याकांड में शामिल है।

2 of 17 कानपुर में दवा कारोबारी का कत्ल, मौके पर पहुंची पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, रिकवर हुईं चैट में सामने आया है कि शालू और हत्यारोपी विशाल गौतम लंबे समय से व्हाट्सएप पर संपर्क में थे। शुरुआत में विशाल गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज भेजता था। तब शालू कोई जवाब नहीं देती थी।





3 of 17 तस्वीर-एक सीसीटीवी फुटेज के वीडियोग्रैब एआई के माध्यम से अपडेट किए गए है। - फोटो : एआई

करीब तीन माह से शालू ने भी मैसेज करने शुरू किए। इस दौरान उसने विशाल को स्मार्ट बताकर उसकी तारीफ की। बातचीत के अंश की एक चैट में शालू विशाल को मैसेज कर रही है कि तुम यार हो तो स्मार्ट... एक मैसेज में उसने पूछा है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं... अभी तक शादी क्यों नहीं हुई।



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4 of 17 पुलिस की गिरफ्त में आरोपी बहू - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पुलिस अधिकारियों को आशंका है कि शालू ने तीन माह पहले से ही हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। शालू ने सुनियोजित तरीके से विशाल से बातचीत की और हत्या के लिए राजी कर लिया। यही कारण है कि विशाल ने पकड़े जाने के बाद सीधे शालू का ही नाम लिया। पुलिस इन चैट्स को कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर पेश करेगी।





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5 of 17 आरोपी विशाल गौतम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी