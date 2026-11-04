पिता ने बेटे से साफ कहा था कि वह जो भी कहें, उनका काम कर देना। इसके बाद मोनू अपने साथी के साथ अधिवक्ता गयादीन के पास पहुंचा और खुद को मुसीबत में फंसा बताकर उनसे मदद मांगने लगा। रामपुरा में चल रहे मुकदमे को निपटवाने के बहाने उसने अधिवक्ता से संपर्क बढ़ाया और एक हजार रुपये फीस देकर दो दिन बाद आने की बात कहकर लौट गया।
अधिवक्ता हत्याकांड में नया खुलासा: पिता ने मोनू से कहा था- बड़े आदमी से मिलवा रहा हूं, काम कर देना, फायदा होगा
अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 04 Nov 2026 08:26 AM IST
सार
जालौन के कालपी बार एसोसिएशन अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी के पिता ने बेटे से कहा था कि बड़े आदमी से मिलवा रहा हूं, उसका काम कर देना। अच्छा फायदा होगा और आगे भी मदद मिलती रहेगी। ठेकेदार इंद्रजीत ने मोनू को वकील की फोटो भेजकर कहा था कि इसे किसी भी कीमत पर हटाना है। अधिवक्ता की शनिवार को जमीन के विवाद में जालौन से कार से अपहरण के बाद हत्या कर दी गई।
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