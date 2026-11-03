वह बड़ा गांजा तस्कर भी है। हरियाणा, छत्तीसगढ़, यूपी के मथुरा में उसके खिलाफ गांजा तस्करी के कई मुकदमे हैं। हत्या के मामले में जेल से छूटकर आने के बाद उड़ीसा से गांजा तस्करी करने गया था जहां छत्तीसगढ़ के रायपुर के तेलीबांधा थाना पुलिस ने उसे 15 किग्रा गांजे के साथ दबोच लिया। वह दो माह पहले ही जेल से छूटकर बस्ती में रहने आया था। मूलरूप से गुजरात का रहने वाला है। यहां बस्ती में पत्नी राधिका के साथ रहता है।
अधिवक्ता हत्याकांड: सात साल पहले खरीदी जमीन पर था विवाद; 31 अक्तूबर को पहले बेटे की मौत; उसी तारीख में हत्या
अमर उजाला नेटवर्क, जालौन Published by: Sharukh Khan Updated Tue, 03 Nov 2026 01:41 PM IST
सार
जालौन के अधिवक्ता हत्याकांड में नई जानकारी सामने आई है। अधिवक्ता की हत्या विवादित जमीन को लेकर हुई। दरअसल, हांसा मौजा में करीब सात साल पहले प्रॉपर्टी डीलर इंद्रजीत यादव ने कालपी के रामगंज निवासी अपर्णा सिंह पत्नी उदय प्रताप सिंह से लगभग छह हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। इस जमीन पर गयादीन अहिरवार भी अपना दावा कर रहे थे। जमीन को लेकर चकबंदी न्यायालय और सिविल कोर्ट में मुकदमे चल रहे थे।
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