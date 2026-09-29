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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Fatehpur Blast Two floors of a house collapse due to cylinder blast many dead including brothers

फतेहपुर में धमाका: आधे घंटे छाई रही धुंध, धमाके से आसपास के 11 मकानों में आईं दरारें; मलबे में दब गईं चीखें

Tue, 29 Sep 2026 03:14 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, फतेहपुर
अमर उजाला नेटवर्क, फतेहपुर Published by: Sharukh Khan Updated Tue, 29 Sep 2026 03:14 PM IST
सार

फतेहपुर के मलवां थाना इलाके के कस्बे में सोमवार शाम फल कारोबारी के घर में तेज धमाका हो गया। धमाके से मकान की ऊपरी दो मंजिलों की छत ढह गई। मलबे में दबने और झुलसने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इनमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है।

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Fatehpur Blast Two floors of a house collapse due to cylinder blast many dead including brothers
Fatehpur Blast News - फोटो : amar ujala
फतेहपुर के मलवां कस्बे में सोमवार शाम हुए भीषण धमाके से आसपास के करीब 11 मकान भी प्रभावित हुए। कई घरों में दरारें आ गईं, जबकि कहीं बीम फटने के साथ प्लास्टर उखड़ गया। धमाके के बाद घटनास्थल के आसपास करीब आधे घंटे तक धुंध छाई रही, जिससे राहत-बचाव कार्य शुरू नहीं हो सका। धुंध छंटने के बाद लोग मौके पर पहुंच सके।


घटनास्थल के पश्चिम में ननकू सिंह और चुन्नी सिंह के मकान क्षतिग्रस्त हुए। उत्तर दिशा में रुप किशोर सिंह उर्फ रूपा, दक्षिण में शिवमोल सिंह और अनमोल सिंह तथा पूरब में रामू गुप्ता के मकान को नुकसान पहुंचा। पश्चिम दिशा में रामकृष्ण दुबे और शीलू दुबे के मकान भी प्रभावित हुए। रामू गुप्ता की बाइक और कार भी मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद करीब आधे घंटे तक अफरातफरी का माहौल रहा।
Fatehpur Blast Two floors of a house collapse due to cylinder blast many dead including brothers
Fatehpur Blast News - फोटो : amar ujala
घर से गैस एजेंसी तक लापरवाही बन रही हादसों की वजह
फतेहपुर में रसोई गैस एलपीजी सिलिंडर के इस्तेमाल में थोड़ी सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन रही है। कई मामलों में घरों के साथ गैस एजेंसियों की लापरवाही भी सामने आती है। सिलिंडर की पिन लीकेज होने पर कई बार इस्तेमाल के दौरान गैस का हल्का रिसाव होता रहता है। समय रहते इसकी जांच न होने पर यही रिसाव आग का कारण बन सकता है।

 
Fatehpur Blast Two floors of a house collapse due to cylinder blast many dead including brothers
Fatehpur Blast News - फोटो : amar ujala
सीएफओ जसबीर सिंह ने बताया कि पूर्व के हादसों में गैस सिलिंडर लीकेज के मामले सामने आए हैं। सिलिंडर में सप्लाई पिन के पास अक्सर हल्का रिसाव रहता है। बाद में रिसाव बढ़ने पर आग लग सकती है। सिलिंडर में आग लगने के बाद तापमान काफी बढ़ने पर वह फटता है।
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Fatehpur Blast Two floors of a house collapse due to cylinder blast many dead including brothers
Fatehpur Blast News - फोटो : amar ujala
ऐसे में परिवारों को एजेंसी से आने वाले सिलिंडर की जांच करने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। मलवां हादसे में मलबा हटने के बाद सिलिंडर की स्थिति स्पष्ट होगी। हादसे वाला सिलिंडर किस गैस एजेंसी का था, इसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी। हालांकि परिजन सिलिंडर भारत गैस एजेंसी का होने की बात बता रहे हैं।
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Fatehpur Blast News - फोटो : amar ujala
तीन किमी दूर फिर फटा गैस सिलिंडर, चार मौतों से दहले थे लोग
फतेहपुर में पांच माह बाद घटनास्थल से करीब तीन किलोमीटर दूर रसोई गैस सिलिंडर के धमाके ने लोगों को फिर दहला दिया। सोमवार को हुए हादसे में चार लोगों की मौत ने आसपास के लोगों को झकझोर दिया। वहीं घटना ने 17 मई को कल्यानपुर थाना क्षेत्र के पिलखनी गांव में हुए सिलिंडर हादसे की याद ताजा कर दी।
 
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