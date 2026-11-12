Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   In jail, 14 inmates caught with 12 mobiles

Jalandhar News: जेल में 12मोबाइल संग चौदह हवालाती काबू

Thu, 12 Nov 2026 04:36 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Thu, 12 Nov 2026 04:36 PM IST
विज्ञापन
In jail, 14 inmates caught with 12 mobiles
हवालातियों से मिले 12 टच स्क्रीन और कीपैड मोबाइल
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजपुर। जेल प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बैरकों में ीलाशी अभियान चलाया। वस दौरान चौदह हवालातियों और कैदियों से कुल 12 मोबाइल बरामद हुए।
बरामद मोबाइलों में टच स्क्रीन और कीपैड दोनों तरह के फोन शामिल हैं। हवालाती अंग्रेज सिंह से एक टच स्क्रीन मोबाइल फोन मिला। अजय से एक कीपैड मोबाइल बरामद हुआ। लालजीत सिंह और राजवीर सिंह से एक-एक टच स्क्रीन मोबाइल फोन जब्त किया गया। सुच्चा सिंह, अर्जुन और सुखविंदर सिंह उर्फ सुखी से एक-एक कीपैड मोबाइल मिला। कैदी दारा सिंह से भी एक कीपैड मोबाइल बरामद हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed