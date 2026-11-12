Jalandhar News: जेल में 12मोबाइल संग चौदह हवालाती काबू
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Thu, 12 Nov 2026 04:36 PM IST
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हवालातियों से मिले 12 टच स्क्रीन और कीपैड मोबाइल
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजपुर। जेल प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बैरकों में ीलाशी अभियान चलाया। वस दौरान चौदह हवालातियों और कैदियों से कुल 12 मोबाइल बरामद हुए।
बरामद मोबाइलों में टच स्क्रीन और कीपैड दोनों तरह के फोन शामिल हैं। हवालाती अंग्रेज सिंह से एक टच स्क्रीन मोबाइल फोन मिला। अजय से एक कीपैड मोबाइल बरामद हुआ। लालजीत सिंह और राजवीर सिंह से एक-एक टच स्क्रीन मोबाइल फोन जब्त किया गया। सुच्चा सिंह, अर्जुन और सुखविंदर सिंह उर्फ सुखी से एक-एक कीपैड मोबाइल मिला। कैदी दारा सिंह से भी एक कीपैड मोबाइल बरामद हुआ।
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फिरोजपुर। जेल प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बैरकों में ीलाशी अभियान चलाया। वस दौरान चौदह हवालातियों और कैदियों से कुल 12 मोबाइल बरामद हुए।
बरामद मोबाइलों में टच स्क्रीन और कीपैड दोनों तरह के फोन शामिल हैं। हवालाती अंग्रेज सिंह से एक टच स्क्रीन मोबाइल फोन मिला। अजय से एक कीपैड मोबाइल बरामद हुआ। लालजीत सिंह और राजवीर सिंह से एक-एक टच स्क्रीन मोबाइल फोन जब्त किया गया। सुच्चा सिंह, अर्जुन और सुखविंदर सिंह उर्फ सुखी से एक-एक कीपैड मोबाइल मिला। कैदी दारा सिंह से भी एक कीपैड मोबाइल बरामद हुआ।