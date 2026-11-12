कौशाम्बी : ससुराल से घर लौट रहा मजदूर नहर में गिरा, मौत से परिवार में मचा कोहराम

मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के तन्नापुर नहर पुल के नीचे बृहस्पतिवार सुबह एक मजदूर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेब में मिले पहचानपत्र के आधार पर शव की शिनाख्त की और परिजनों को सूचना दी। जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

करारी कोतवाली क्षेत्र के बभनपुरा गांव निवासी शिवनारायण लोधी उर्फ दिनेश लोधी (30) पुत्र नथन लाल लोधी क्षेत्र के एक कॉलेज में मजदूरी करता था। बुधवार को वह मंझनपुर थाना क्षेत्र के मेड़ीपर गांव स्थित अपनी ससुराल गया था। देर रात वह ससुराल से घर लौटने के लिए निकला, लेकिन घर नहीं पहुंचा। बृहस्पतिवार सुबह उसका शव तन्नापुर नहर पुल के नीचे पड़ा मिला।

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सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद उसकी पहचान की और परिजनों को जानकारी दी। घटना की खबर मिलते ही रोते-बिलखते परिजन मौके पर पहुंच गए। पत्नी सरिता देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक अपने पीछे पत्नी और ढाई साल का मासूम बेटा छोड़ गया है।

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सीओ सदर सौरभ सामंत ने बताया कि तन्नापुर पुल के किनारे बना चबूतरा टूटा हुआ है और पुल सपाट है। आशंका है कि रात के अंधेरे में रास्ता समझने में चूक होने के कारण शिवनारायण नीचे गिर गया होगा। फिलहाल शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।