Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   youth's body found at cremation ground, borax recovered, suicide suspected, police seeking identification

कोरबा: श्मशान घाट में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी, पास में मिला सुहागा; पहचान में जुटी पुलिस

Thu, 12 Nov 2026 04:53 PM IST
कोरबा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Thu, 12 Nov 2026 04:53 PM IST
सार

श्मशान घाट में 20 से 25 वर्ष के अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक के पास से बोरैक्स (सुहागा) और पानी के पाउच बरामद हुए हैं। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है, हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगी।

विज्ञापन
youth's body found at cremation ground, borax recovered, suicide suspected, police seeking identification
श्मशान घाट में मिला अज्ञात युवक का शव,बोरैक्स और पानी पाउच बरामद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कोरबा जिले के उरगा थाना अंतर्गत भलपरी गांव के श्मशान घाट में गुरुवार को एक अज्ञात युवक का शव मिला। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर उरगा पुलिस दल तुरंत मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का निरीक्षण किया।
विज्ञापन


कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस शव की पहचान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। युवक की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष के बीच बताई गई है। उसने काले रंग की टी-शर्ट और जींस पहन रखी थी। युवक के पास से बोरैक्स यानी सुहागा नामक पदार्थ और पानी के पाउच बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में आशंका है कि युवक ने बोरैक्स का सेवन कर आत्महत्या की होगी। हालांकि, मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शव कक्ष में रखवा दिया है।
विज्ञापन


फोरेंसिक जांच और पहचान के प्रयास
घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर फोरेंसिक विशेषज्ञ को बुलाया गया। फोरेंसिक दल ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। बरामद पदार्थों को भी जांच के लिए कब्जे में लिया गया है। पुलिस ने मृतक की पहचान के लिए आसपास के गांवों में मुनादी कराई है। जिले के सभी थाना-चौकियों को भी इस संबंध में सूचना भेजी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस की बहुआयामी जांच
पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से भी शव की फोटो प्रसारित कर शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि पहचान होने के बाद परिजनों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद ही मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की हर कोण से जांच कर रही है। आत्महत्या के साथ ही अन्य पहलुओं पर भी गहनता से छानबीन की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed