कानपुर: 5600 करोड़ के घोटाले में वांछित मोहम्मद आरिफ गिरफ्तार, तीन बैंक खातों में मिले 49 करोड़, अन्य की तलाश

कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को देश के सबसे बड़े 5600 करोड़ रुपये के अंतरराज्यीय साइबर ठगी नेटवर्क के मामले में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। लंबे समय से फरार और वांछित चल रहे गिरोह के सक्रिय सदस्य मोहम्मद आरिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में आरोपी के तीन बैंक खातों में साइबर ठगी के करीब 49 करोड़ रुपये के लेनदेन का खुलासा हुआ है।

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पुलिस की छानबीन में यह भी चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि मोहम्मद आरिफ ने न केवल साइबर ठगी की रकम को खपाने का काम किया, बल्कि फर्जी दस्तावेजों और बोगस फर्म के आधार पर बैंक से सवा करोड़ रुपये का लोन भी स्वीकृत करा लिया था। पुलिस अब इस बात की भी गहनता से जांच कर रही है कि फर्जी फर्म के कागजातों पर इतनी बड़ी लोन राशि पास करने में किन बैंक कर्मचारियों या अधिकारियों की मिलीभगत रही है।