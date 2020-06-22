यूपी: पूर्व विधायक के खानदानी की गोली मारकर हत्या, चबूतरे के विवाद में दबंगों ने अंजाम दी घटना

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पूर्व विधायक के खानदानी की गोली मारकर हत्या
- फोटो : अमर उजाला
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पूछताछ करती पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
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गमगीन बैठे परिजन
- फोटो : अमर उजाला
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पूर्व विधायक के खानदानी की गोली मारकर हत्या
- फोटो : अमर उजाला
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पूर्व विधायक के खानदानी की गोली मारकर हत्या
- फोटो : अमर उजाला