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यूपी: पूर्व विधायक के खानदानी की गोली मारकर हत्या, चबूतरे के विवाद में दबंगों ने अंजाम दी घटना

क्राइम डेस्क, अमर उजाला, बांदा, Updated Mon, 22 Jun 2020 10:27 PM IST
पूर्व विधायक के खानदानी की गोली मारकर हत्या
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पूर्व विधायक के खानदानी की गोली मारकर हत्या - फोटो : अमर उजाला
बांदा में पुरानी रंजिश में युवक की गांव के ही दबंगों ने सरेशाम गोली मारकर हत्या कर दी। वह गुजरात में प्राइवेट कंपनी में काम करता था। लॉकडाउन में कुछ दिन पहले ही गांव आया था। घटना के बाद भारी संख्या में गांव में पुलिस तैनात कर दी गई। मृतक गांव के पूर्व प्रधान का भतीजा और पूर्व विधायक का खानदानी था।

 
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