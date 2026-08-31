कानपुर बवाल और खाकी पर पथराव: एक दिन पहले से ही चल रहा था हंगामा फिर भी गुस्सा न भांप पाई पुलिस, पढ़ें मामला

1 of 5 कानपुर में बवाल - फोटो : अमर उजाला

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महाराजपुर में विवाहिता माला (35) की फंदे से लटकने की सूचना पर शनिवार को मायके पक्ष के लोग लालूपुर गांव पहुंचे। परिजन ने पति मुन्ना पर अवैध संबंधों का विरोध करने पर प्रताड़ित करने और पीट-पीटकर मार डालने का आरोप लगाया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया था। परिजन पुलिस से मुकदमा लिखने की बात कह रहे थे लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कहती रही।



रविवार को पोस्टमार्टम हाउस में भी परिजन आक्रोशित दिखे। इसके बावजूद पुलिस ने शव परिजन के सुपुर्द कर इतिश्री कर ली। कार्रवाई का भी स्पष्ट भरोसा नहीं दिया। यही कारण रहा कि परिजन ने शव ले जाकर चकेरी एयरपोर्ट के पास हाईवे पर रख दिया। इससे अहिरवां से महाराजपुर की ओर जाने वाली लेन बाधित हो गई। डेढ़ घंटे चले बवाल के बाद हालात सामान्य हो सके। पुलिस के अनुसार भीड़ में शामिल अधिकांश महिला, पुरुष नशे की हालत में थे। परिजन ने देर शाम सिद्धनाथ घाट में अंतिम संस्कार कर दिया। मृतका के चाचा का आरोप है कि वह शव को लेकर जा रहे थे। तभी पुलिसकर्मी ने उन पर लाठी भांजी। इससे उनके हाथ में चोट लग गई। वहीं जाना गांव में तनाव पूर्ण स्थिति को देखते हुए एक टुकड़ी पीएसी की तैनात की गई है। कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर चकेरी एयरपोर्ट के पास शव रख कर बवाल और पुलिस पर पथराव की घटना में पुलिस का सुस्त रवैया भी बड़ा कारण बना। एक दिन पहले से हंगामा चल रहा था। इसके बाद भी पुलिस परिजन का गुस्सा न भांप सकी और इस लापरवाही ने बवाल का रूप ले लिया।

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पांच किमी तक लगा जाम

बवाल के बाद अहिरवां से महाराजपुर जाने वाली एक लेन पूरी तरह ब्लॉक हो गई। पथराव होने पर दोनों छोर पर ट्रैफिक रुक गया। इसके चलते पांच किमी लंबा जाम लग गया। कई वाहन जहां के तहां फंसे रहे। पुलिस ने जब लाठी पटक कर लोगों को खदेड़ा तो भगदड़ मच गई। लोग डिवाइड क्रॉस कर भागने लगे। शाम सात बजे के बाद यातायात सामान्य हो सका।





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बिना तैयारी के पहुंचा पुलिस फोर्स

हाईवे पर बवाल की सूचना के बाद चकेरी और महाराजपुर थाने का फोर्स मौके पर पहुंचा। हालांकि, इस दौरान न तो पुलिस कर्मियों ने बॉडी प्रोटेक्टर पहन रखा था, न ही हेलमेट था। कुछ माह पहले ही कमिश्नरेट के सभी थानों की गाड़ियों की छत पर दंगा रोधी उपकरणों का बॉक्स फिट कराया गया था। परिजन की ओर से अचानक पथराव होने पर तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमले के बाद आलाधिकारी, पीएसी की एक टुकड़ी, चार थानों का फोर्स पहुंचा। पुलिस कर्मियों ने गाड़ियों से लाठी, हेलमेट और बॉडी प्रोटेक्टर निकाल कर पहना। फिर लाठी चार्ज कर लोगों को खदेड़ा।





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एक घंटे पहले ही विवाहिता आई थी ससुराल

महाराजपुर के शेखपुर गांव निवासी माला की शादी आठ वर्ष पूर्व लालूपुर निवासी मुन्ना निषाद से हुई थी। परिजन के मुताबिक शनिवार को माला की तबीयत खराब थी। इस पर ताऊ के बेटे सनी ने उन्हें दवा दिलाई और दोपहर करीब तीन बजे ससुराल छोड़कर चला गया। करीब एक घंटे बाद पति मुन्ना ने शनी को फोन कर माला के खुदकुशी करने की जानकारी दी। परिजन का आरोप है कि पति के दूसरी महिला से संबंध थे। विरोध पर आए दिन पति पीटता था।





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