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मरीना के जाल में फंसे रेलवे के बड़े अधिकारी: शातिर ने एआई से कर दिया कांड, 15 लाख पर आ गई बात; बीवी ने बचाया

Fri, 11 Sep 2026 09:47 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: विकास कुमार Updated Fri, 11 Sep 2026 09:47 PM IST
सार

Jhansi News: झांसी में एआई के इस्तेमाल से रेलवे अधिकारी को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। कर्नाटक की 27 वर्षीय महिला ने एआई से अधिकारी की आपत्तिजनक तस्वीर बनाकर उससे 15 लाख रुपय की मांग कर दी।

 

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senior railway official in jhansi got entangled marina lazarus
आरोपी मरीना लाजरस उर्फ मरीना जेस्सी - फोटो : अमर उजाला

यूपी के झांसी मंडल में तैनात रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी एक शातिर महिला के बिछाए ब्लैकमेलिंग के जाल में बुरी तरह फंस गए थे। मामला इज्जत से लेकर 15 लाख रुपये की रंगदारी तक पहुंच गया था, लेकिन ऐन मौके पर अधिकारी की पत्नी ने हिम्मत दिखाई और अपने पति को इस खौफनाक जाल से बाहर निकाल लिया। इस पूरे कांड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का शातिर तरीके से इस्तेमाल किया गया था।


 
senior railway official in jhansi got entangled marina lazarus
आरोपी मरीना लाजरस उर्फ मरीना जेस्सी - फोटो : वीडियो ग्रेब

एआई से रची गई खौफनाक साजिश
अपर पुलिस अधीक्षक सिमरन सिंह के अनुसार, कर्नाटक के हुबली की रहने वाली आरोपी मरीना लाजरस उर्फ मरीना जेस्सी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रची। मरीना ने एआई तकनीक का दुरुपयोग करते हुए रेल अधिकारी और उनके परिजनों की सामान्य तस्वीरों को एडिट कर बेहद आपत्तिजनक बना दिया। इसके बाद, उसने इन फर्जी तस्वीरों को अधिकारी के व्हाट्सएप पर भेजना शुरू कर दिया और उन्हें इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर 15 लाख रुपये की भारी-भरकम रंगदारी मांग ली।

senior railway official in jhansi got entangled marina lazarus
आरोपी मरीना लाजरस उर्फ मरीना जेस्सी - फोटो : वीडियो ग्रेब

डर के साये में दिए 40 हजार, घर पहुंचकर दी धमकी
बदनामी के खौफ में रेल अफसर के परिवार ने अलग-अलग तारीखों और माध्यमों से आरोपी को 40 हजार रुपये दे भी दिए। लेकिन पैसे ऐंठने के बावजूद मरीना की ब्लैकमेलिंग नहीं रुकी। बात तब और बिगड़ गई जब 2 जून को आरोपी मरीना दुस्साहस दिखाते हुए सीधे अफसर के घर जा पहुंची। वहां उसने अधिकारी और उनकी पत्नी के साथ गाली-गलौज की और पैसे न देने पर जान से मारने व झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी।

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आरोपी मरीना लाजरस उर्फ मरीना जेस्सी - फोटो : वीडियो ग्रेब

बीवी ने दिखाई हिम्मत, भेजा सलाखों के पीछे
लगातार मिल रही धमकियों और प्रताड़ना से तंग आकर अंततः अधिकारी की पत्नी अंकिता भारद्वाज ने मोर्चा संभाला। उन्होंने डरने के बजाय 2 अगस्त को झांसी के नवाबाद थाने में मरीना के खिलाफ रंगदारी और ब्लैकमेलिंग की नामजद एफआईआर दर्ज करा दी। पत्नी की शिकायत के बाद नवाबाद पुलिस और सर्विलांस टीम तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और पता चला कि वह प्रयागराज में है। इसके बाद झांसी पुलिस ने प्रयागराज के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र स्थित रेलवे गेस्ट हाउस में दबिश देकर मरीना को गिरफ्तार कर लिया।

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आरोपी मरीना लाजरस उर्फ मरीना जेस्सी - फोटो : अमर उजाला

जेल की हवा खा रही है आरोपी
खुल्दाबाद थाना प्रभारी केशव दास वर्मा ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद प्रयागराज से ट्रांजिट रिमांड लेकर पुलिस आरोपी को झांसी ले आई। पुलिस ने उसके पास से दो मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल तस्वीरों से छेड़छाड़ करने में किया जाता था। बृहस्पतिवार को पुलिस ने आरोपी युवती को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पत्नी की इस सूझबूझ से अधिकारी एक बड़े ब्लैकमेलिंग रैकेट का शिकार होने से बच गए।

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