Jhansi: साइबर टीम ने बैंक खाते में रकम पर लगवाया होल्ड, ठगी के 98 हजार रुपये कराए वापस

विज्ञापन

सदर बाजार थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि खिरकपट्टी निवासी सोन सिंह के साथ 16 अगस्त को साइबर ठगी हुई थी। उनके खाते से 98 हजार रुपये निकल गए थे। पीड़ित ने तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद सदर बाजार थाने की साइबर टीम ने मामले को गंभीरता से लिया। टीम ने संबंधित बैंक से संपर्क कर ठगी की धनराशि पर तत्काल होल्ड लगवाया। आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद पूरी रकम पीड़ित के खाते में वापस कर दी गई।पुलिस की इस प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप 10 सितंबर को पीड़ित सोन सिंह को उनकी पूरी 98 हजार रुपये की रकम वापस मिल गई। धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित ने सदर बाजार पुलिस और साइबर टीम की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने पुलिस दल का आभार भी जताया।