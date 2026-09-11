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Jhansi: साइबर टीम ने बैंक खाते में रकम पर लगवाया होल्ड, ठगी के 98 हजार रुपये कराए वापस

Fri, 11 Sep 2026 12:43 PM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Fri, 11 Sep 2026 12:43 PM IST
सार

शिकायत मिलने के बाद सदर बाजार थाने की साइबर टीम ने संबंधित बैंक से संपर्क कर ठगी की धनराशि पर तत्काल होल्ड लगवाया। आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद पूरी रकम पीड़ित के खाते में वापस कर दी गई।
 

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Jhansi: Cyber team places a hold on funds in a bank account; recovers ₹98,000 lost to fraud.
थाना सदर बाजार, झांसी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सदर बाजार थाना पुलिस की साइबर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पीड़ित को यूपीआई धोखाधड़ी में गंवाए 98 हजार रुपये वापस दिलाए। ठगी की शिकायत मिलते ही टीम ने संबंधित बैंक के माध्यम से धनराशि पर रोक लगवाई।
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सदर बाजार थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि खिरकपट्टी निवासी सोन सिंह के साथ 16 अगस्त को साइबर ठगी हुई थी। उनके खाते से 98 हजार रुपये निकल गए थे। पीड़ित ने तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद सदर बाजार थाने की साइबर टीम ने मामले को गंभीरता से लिया। टीम ने संबंधित बैंक से संपर्क कर ठगी की धनराशि पर तत्काल होल्ड लगवाया। आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद पूरी रकम पीड़ित के खाते में वापस कर दी गई।
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रकम की वापसी
पुलिस की इस प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप 10 सितंबर को पीड़ित सोन सिंह को उनकी पूरी 98 हजार रुपये की रकम वापस मिल गई। धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित ने सदर बाजार पुलिस और साइबर टीम की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने पुलिस दल का आभार भी जताया।
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