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BU: पीएचडी प्रवेश परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 20 सितंबर तक मौका

Fri, 11 Sep 2026 12:24 PM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Fri, 11 Sep 2026 12:24 PM IST
सार

बीयू प्रशासन ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 सितंबर कर दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 10 सितंबर निर्धारित की गई थी।

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BU: Deadline for PhD entrance exam applications extended; now open until September 20.
बीयू, झांसी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बुंदेलखंड विश्वविद्यालय (बीयू) प्रशासन ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 सितंबर कर दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 10 सितंबर बृहस्पतिवार निर्धारित की गई थी, लेकिन विद्यार्थियों की ओर से तिथि बढ़ाने की मांग को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।
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बीयू के कुलसचिव ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय में 33 विषयों में पीएचडी प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक अभ्यर्थी अब 20 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर देने के उद्देश्य से आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।
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