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अबान की मौत: अली ने नहीं दिए नए मुलाकाती के नाम, मिलने भी न आया कोई अपना; छोटा भाई ही संभालता था ये जिम्मेदारी

Sat, 12 Sep 2026 09:08 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 12 Sep 2026 09:08 AM IST
सार

करीब 11 माह से झांसी जेल में बंद अली अहमद ने छोटे भाई अबान की मौत के एक महीने बाद किसी परिजन का नाम मुलाकाती के तौर पर दर्ज नहीं कराया है। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की 6 अगस्त 2026 को झांसी-कानपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई थी। एक माह से अधिक समय बीत चुका है, फिर भी अली ने जेल प्रशासन को किसी रिश्तेदार का नाम मुलाकाती के तौर पर नहीं दिया। उससे मिलने के लिए अभी सिर्फ वकील ही आ रहे हैं।

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Atiq Ahmed Son Aban Death Even month after brother death Ali not registered name of any new relative jhansi
Atiq Ahmed Son Aban - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
करीब 11 महीने से झांसी जेल में बंद अली अहमद से छोटे भाई अबान की मौत के बाद मिलने के लिए कोई अपना नहीं पहुंचा है। हादसे में अबान की मौत को एक महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इस दौरान अली का कोई परिजन जेल में उससे मिलने नहीं आया। अली ने भी जेल प्रशासन को किसी नए रिश्तेदार का नाम मुलाकाती के तौर पर दर्ज कराने के लिए नहीं दिया है। फिलहाल उससे मिलने के लिए सिर्फ उसके वकील ही जेल पहुंच रहे हैं।


दिवंगत माफिया अतीक अहमद का बेटा अली एक अक्तूबर 2025 से झांसी जेल में बंद है। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की 6 अगस्त 2026 को झांसी-कानपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अबान अली से नियमित मुलाकात के लिए झांसी आ रहा था। झांसी-कानपुर हाईवे पर पूछ के खिल्ली गांव के पास अबान की तेज रफ्तार कार रिटेनिंग वाल से जा टकराई थी, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
Atiq Ahmed Son Aban Death Even month after brother death Ali not registered name of any new relative jhansi
Jhansi Accident - फोटो : AI/अमर उजाला
बड़े भाई अली से मिलने के लिए उसका छोटा भाई अबान नियमित रूप से प्रयागराज से झांसी आता था। अबान 30 से अधिक बार जेल में अली से मुलाकात कर चुका था। अली अपनी पसंद की चीजें भी अक्सर अबान से ही मंगवाता था।
Atiq Ahmed Son Aban Death Even month after brother death Ali not registered name of any new relative jhansi
Jhansi Accident - फोटो : AI/अमर उजाला
छह अगस्त को भी अबान अली से मिलने के लिए झांसी आ रहा था। झांसी-कानपुर हाईवे पर पूंछ के खिल्ली गांव के पास उसकी तेज रफ्तार कार सड़क किनारे बनी सहारा दीवार से टकरा गई थी। हादसे में अबान की मौके पर ही मौत हो गई थी।
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Atiq Ahmed Son Aban Death Even month after brother death Ali not registered name of any new relative jhansi
Jhansi Accident - फोटो : AI/अमर उजाला
इसके बाद से अली से मिलने के लिए परिवार का कोई सदस्य झांसी जेल नहीं पहुंचा है। अली को भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रयागराज ले जाया गया था।
 
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Atiq Ahmed Son Aban Death Even month after brother death Ali not registered name of any new relative jhansi
Jhansi Accident - फोटो : AI/अमर उजाला
इस दौरान उसने अपने मंझले भाई अहजम को भी झांसी जेल में आकर उससे मुलाकात करने से मना कर दिया था। इसके बाद भी उसने किसी अन्य रिश्तेदार का नाम मुलाकाती के तौर पर जेल प्रशासन को नहीं दिया।
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