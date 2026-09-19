Jhansi: उरई-बारा हाईवे 2,440 करोड़ में होगा छह लेन, 4 नवंबर को खुलेंगे टेंडर, 730 दिन में पूरा करना होगा काम

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एनएचएआई ने हाईवे को चार लेन से छह लेन करने के लिए दो भागों में सर्वेक्षण कराया था। ये भाग झांसी-उरई और उरई-बारा खंड हैं। दोनों खंडों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर केंद्र को स्वीकृति के लिए भेजी गई थी। पहले चरण में झांसी-उरई हाईवे की डीपीआर को स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई।करीब 135 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को तीन खंडों में बांटकर 1 सितंबर को टेंडर जारी किए गए थे। दूसरे चरण में 62.67 किलोमीटर लंबे उरई-बारा हाईवे को छह लेन में परिवर्तित करने के लिए 14 सितंबर को टेंडर जारी हुए। एनएचएआई के परियोजना निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि उरई-बारा छह लेन निर्माण कार्य की टेंडर प्रक्रिया जारी है। उरई-बारा खंड के लिए आगामी 3 नवंबर तक टेंडर मांगे गए हैं और 4 नवंबर को खोले जाएंगे।एनएचएआई के परियोजना निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि झांसी-उरई छह लेन हाईवे का निर्माण 4,395 करोड़ रुपये की लागत से होगा। दूसरे चरण में उरई-बारा छह लेन हाईवे के लिए 2,440.55 करोड़ रुपये की लागत से टेंडर जारी किया गया है। इस प्रकार झांसी-कानपुर छह लेन का कुल निर्माण 6,835 करोड़ रुपये की लागत से पूरा कराया जाएगा। दोनों चरणों के लिए निर्माण कार्य का समय 730 दिन निश्चित किया गया है।परियोजना निदेशक ने बताया कि झांसी-उरई करीब 135 किलोमीटर लंबे हाईवे को तीन खंडों में बांटा जाएगा। इनमें सिजवाहा-सुल्तानपुरा, सुल्तानपुरा-रंगुड खुर्द और इंगुईखुर्द-उरई तक के हिस्से शामिल हैं। वहीं, 62.67 किलोमीटर लंबे उरई-बारा हाईवे का काम एक ही खंड में कराया जाएगा। यह विभाजन कार्य को सुचारु रूप से पूरा करने और समय पर परियोजना को पूरा करने में मदद करेगा।सिजवाहा(झांसी) से सुल्तानपुरा(चिरगांव) 14,53,66,00,000सुल्तानपुरा(चिरगांव) से इंगुई खुर्द(काेंच) 17,11,70,00,000इंगुई(कोंच) से बंधागांव(उरई) 12,30,35,00,000बंधागांव(उरई) से बारा 24,40,55,00,000