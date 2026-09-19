फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi: For the first time in Jhansi, a verdict was delivered in the absence of the accused.

Jhansi: फरार चोर को सात साल की सजा, झांसी में पहली बार अभियुक्त की अनुपस्थिति में हुआ फैसला

Sat, 19 Sep 2026 11:48 AM IST
दीपक महाजन संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Sat, 19 Sep 2026 11:48 AM IST
सार

एडीजे (प्रथम) की अदालत ने चोरी के मामले में बबीना निवासी संतोष को सात साल के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्त वारदात के बाद से फरार है। 

विज्ञापन
Jhansi: For the first time in Jhansi, a verdict was delivered in the absence of the accused.
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

फरार अभियुक्त के खिलाफ अदालत ने उसकी गैरहाजिरी में फैसला सुनाया है। एडीजे (प्रथम) आदित्य चतुर्वेदी की अदालत ने मेडिकल स्टोर में चोरी के मामले में बबीना निवासी संतोष ढीमर को सात साल के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियुक्त वारदात के बाद से फरार है और मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं हुआ।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार, 13 सितंबर 2024 की रात संतोष ने बीकेडी चौराहे के पास स्थित ग्लोबल मेडिकल स्टोर की खिड़की काटकर चोरी की थी। दुकान से चांदी की दो मूर्तियां, दो मोबाइल फोन और 7,500 रुपये नकद चोरी किए गए थे। 14 सितंबर की सुबह दुकान मालिक आलोक कनकने ने खिड़की कटी देखी तो पुलिस को सूचना दी। नबावाद थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की और अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई की।
विज्ञापन


तीन धाराओं में सुनाई गई सजा
अदालत ने अभियुक्त को संबंधित धाराओं में दोषी ठहराया। धारा 305 के तहत पांच साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने, धारा 331(4) के तहत सात साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। धारा 317(2) में भी तीन साल के कारावास की सजा दी गई। अदालत ने सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया। इस कारण प्रभावी कारावास की अवधि सात साल होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


फरार रहने के बावजूद आगे बढ़ी सुनवाई
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि अभियुक्त के फरार रहने के बावजूद कानून में निर्धारित प्रक्रिया के तहत मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ाई गई। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों को रिकॉर्ड पर लिया गया। अभियुक्त के अदालत में पेश न होने के कारण मुकदमे की प्रक्रिया अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रही। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पहले फरार अभियुक्तों के मामलों में उनकी अनुपस्थिति के कारण सुनवाई लंबे समय तक प्रभावित होती थी। अब कानून में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसे मामलों में आगे की कार्रवाई संभव है।


पहली बार ऐसा फैसला
अभियोजन पक्ष ने इसे झांसी जनपद में इस तरह का पहला फैसला बताया है, जिसमें अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसके खिलाफ निर्णय सुनाया गया। संतोष घटना के बाद से फरार है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत सामग्री के आधार पर मामले का निर्णय किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed