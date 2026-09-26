गंगा एक्सप्रेस-वे पर एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां लखनऊ से लौट रहे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक चंद्रपाल सिंह लोधी की फॉर्च्यूनर कार अनियंत्रित होकर पोल से टकरा गई। इस हादसे में विधायक समेत दो लोगों के घायल होने की सूचना है।
बाल-बाल बचे भाजपा विधायक: गंगा एक्सप्रेसवे पर फटा फॉर्च्यूनर का टायर और मच गया हड़कंप, अस्पातल में भर्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर Published by: विकास कुमार Updated Sat, 26 Sep 2026 06:04 PM IST
सार
यह दर्दनाक हादसा स्याना कोतवाली क्षेत्र के पोटा कबूलपुर गांव के पास गंगा एक्सप्रेस-वे पर हुआ। बताया जा रहा है कि गाड़ी का अचानक टायर फटने के कारण चालक का नियंत्रण छूट गया, जिसके बाद फॉर्च्यूनर कार सीधे सड़क किनारे लगे पोल से जा टकराई।
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