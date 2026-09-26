बाल-बाल बचे भाजपा विधायक: गंगा एक्सप्रेसवे पर फटा फॉर्च्यूनर का टायर और मच गया हड़कंप, अस्पातल में भर्ती

1 of 3 विधायक चंद्रपाल सिंह लोधी की फॉर्च्यूनर कार अनियंत्रित होकर पोल से टकराई - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



गंगा एक्सप्रेस-वे पर एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां लखनऊ से लौट रहे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक चंद्रपाल सिंह लोधी की फॉर्च्यूनर कार अनियंत्रित होकर पोल से टकरा गई। इस हादसे में विधायक समेत दो लोगों के घायल होने की सूचना है।



2 of 3 विधायक की कार - फोटो : अमर उजाला

टायर फटने के कारण हुआ हादसा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा स्याना कोतवाली क्षेत्र के पोटा कबूलपुर गांव के पास गंगा एक्सप्रेस-वे पर हुआ। बताया जा रहा है कि गाड़ी का अचानक टायर फटने के कारण चालक का नियंत्रण छूट गया, जिसके बाद फॉर्च्यूनर कार सीधे सड़क किनारे लगे पोल से जा टकराई।

3 of 3 पोल से टकराई विधायक की कार - फोटो : अमर उजाला