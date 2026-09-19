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यूपी में एक पति का मर्डर: बीवी ने पैर पकड़े, प्रेमी ने किया कत्ल, लाश के बोरे में डाल किया ये काम; पूरी कहानी

Sat, 19 Sep 2026 10:41 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, बरेली
अमर उजाला नेटवर्क, बरेली Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 19 Sep 2026 10:41 AM IST
सार

यूपी के बरेली जिले में अवैध संबंधों की भेंट एक और पति चढ़ गया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला। इसके बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया। 10 सितंबर को पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस दौरान प्रेमी भाग गया, लेकिन पति ने पत्नी की पिटाई कर दी। इस पर पत्नी ने प्रेमी के साथ पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 11 सितंबर की रात पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला।

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woman her lover to murder her husband and dumped body in bushes In Bareilly
bareilly murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक और पति की हत्या का मामला सामने आया है। बरेली के भुता थाना इलाके के गांव फैजनगर में नरगिस नाम की महिला ने अपने प्रेमी रियाज उर्फ राजा के साथ मिलकर पति पप्पू की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव बोरे में बंद कर मिर्जापुर भट्ठे के पास झाड़ियों में फेंक दिया। 


पुलिस ने सातवें दिन सड़ा-गला शव बरामद किया है। आरोपियों ने हत्या की बात स्वीकार की है। सोते वक्त नरगिस ने पप्पू के पैर पकड़े और रियाज ने प्लास्टिक की रस्सी से उसका गला घोंट दिया। मृतक के भाई बुंदन ने नरगिस और रियाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
woman her lover to murder her husband and dumped body in bushes In Bareilly
घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंची पुलिस और अन्य - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
सीओ संदीप सिंह ने बताया कि मूल रूप से भमोरा थाने के गांव बल्लिया निवासी पप्पू अपनी पत्नी नरगिस और तीन बेटे व तीन बेटियों के साथ फैजनगर में आकर बस गया था। पूछताछ में सामने आया कि रियाज का पप्पू के घर आना-जाना था। तीन-चार साल पहले रियाज और पप्पू की पत्नी नरगिस के बीच प्रेम संबंध हो गए।
woman her lover to murder her husband and dumped body in bushes In Bareilly
घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंची पुलिस और अन्य - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
10 सितंबर को पप्पू ने नरगिस और राजा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस दौरान रियाज तो वहां से भाग गया, लेकिन पप्पू ने नरगिस की पिटाई कर दी। इसके बाद नरगिस ने रियाज के साथ मिलकर पप्पू को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 

 
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आरोपी पत्नी नरगिस का फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
नरगिस ने पति के पैर पकड़े, रियाज ने रस्सी से घोंटा गला
11 सितंबर की रात नरगिस ने रियाज को बुलाया। पप्पू सो रहा था। नरगिस ने पप्पू के पैर पकड़ लिए और रियाज ने प्लास्टिक की रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव बोरे में बंद कर मिर्जापुर भट्ठे के पास ले गया और झाड़ियों में फेंक दिया। 


 
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आरोपी रियाज का फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
15 सितंबर को नरगिस और रियाज ने थाने पहुंच कर गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन इसके बाद नरगिस और रियाज के बीच विवाद होने पर जब नरगिस ने रियाज के खिलाफ हत्या की तहरीर दी तो पुलिस को शक हुआ।

 
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