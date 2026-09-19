पुलिस ने सातवें दिन सड़ा-गला शव बरामद किया है। आरोपियों ने हत्या की बात स्वीकार की है। सोते वक्त नरगिस ने पप्पू के पैर पकड़े और रियाज ने प्लास्टिक की रस्सी से उसका गला घोंट दिया। मृतक के भाई बुंदन ने नरगिस और रियाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
यूपी में एक पति का मर्डर: बीवी ने पैर पकड़े, प्रेमी ने किया कत्ल, लाश के बोरे में डाल किया ये काम; पूरी कहानी
अमर उजाला नेटवर्क, बरेली Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 19 Sep 2026 10:41 AM IST
सार
यूपी के बरेली जिले में अवैध संबंधों की भेंट एक और पति चढ़ गया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला। इसके बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया। 10 सितंबर को पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस दौरान प्रेमी भाग गया, लेकिन पति ने पत्नी की पिटाई कर दी। इस पर पत्नी ने प्रेमी के साथ पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 11 सितंबर की रात पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला।
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