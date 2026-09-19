बरेली में हादसा: हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, 10वीं के छात्र की मौत

अनमोल दसवीं कक्षा का छात्र था। वह शनिवार सुबह अपने दोस्त के साथ कोचिंग पढ़ने टिसुआ गया था। उसका दोस्त बाइक खड़ी कर पानी पीने चला गया था। इसी दौरान अनमोल ने बाइक स्टार्ट कर ली और सड़क पार करने लगा। बरेली की ओर से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी।