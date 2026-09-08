अमर ज्योति कंपनी प्रकरण: ठगी के आरोपी सूर्यकांत और शशिकांत गिरफ्तार, बदायूं-बरेली में दर्ज हैं कई मामले

बरेली में भी दर्ज हैं मामले

आरोप है कि दोनों भाइयों ने बदायूं में अमर ज्योति यूनिवर्स निधि लिमिटेड का कार्यालय खोलकर निवेशकों को रकम जमा करने के लिए आकर्षित किया और बाद में करोड़ों रुपये की ठगी की। मामले की जांच के दौरान बरेली में भी इनके खिलाफ ठगी की रिपोर्ट सामने आई है। बारादरी थाने में नगर निगम की महिला कर्मचारी ने इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। दोनों पर अब तक कई मामले दर्ज हो चुके हैं।