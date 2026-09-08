अमर ज्योति कंपनी प्रकरण: ठगी के आरोपी सूर्यकांत और शशिकांत गिरफ्तार, बदायूं-बरेली में दर्ज हैं कई मामले
बदायूं में अमर ज्योति यूनिवर्स निधि लिमिटेड कंपनी का दफ्तर खोलकर निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी करने के आरोपी दो सगे भाई सूर्यकांत मौर्य और शशिकांत मौर्य को एसटीएफ नोएडा यूनिट और बदायूं कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों पर डीआईजी बरेली की ओर से 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद दोनों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।
बरेली में भी दर्ज हैं मामले
आरोप है कि दोनों भाइयों ने बदायूं में अमर ज्योति यूनिवर्स निधि लिमिटेड का कार्यालय खोलकर निवेशकों को रकम जमा करने के लिए आकर्षित किया और बाद में करोड़ों रुपये की ठगी की। मामले की जांच के दौरान बरेली में भी इनके खिलाफ ठगी की रिपोर्ट सामने आई है। बारादरी थाने में नगर निगम की महिला कर्मचारी ने इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। दोनों पर अब तक कई मामले दर्ज हो चुके हैं।