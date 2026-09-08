बरेली में हादसा: जल जीवन मिशन के ओवरहेड टैंक की सीढ़ियां ढहीं, एक मजदूर की मौत, दूसरा गंभीर घायल

निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप

ग्राम प्रशासक महेंद्र पाल वर्मा ने टंकी के निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और जांच की मांग की। ग्रामीण प्रेमशंकर, अमित, रामप्रकाश, अनुज, मोहित, रामचरनलाल आदि ने बताया कि तेज हवा चलने पर निर्माणाधीन टंकी हिलती है। चौकीदार को मेहनताना नहीं मिला है। टंकी के ढांचे के कभी भी गिरने की आशंका है, जो हादसे का कारण बन सकता है। करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद अबतक पीने के लिए पानी नहीं मिल सका है। उन्होंने उच्चस्तरीय जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।



मीरगंज की एसडीएम निधि शुक्ला ने बताया कि निर्माणाधीन ओवरहेड टैंक सीढ़ियां ढहने के संबंध में जांच कराई जाएगी। निर्माण की गुणवत्ता भी जांची जाएगी। यदि किसी प्रकार की अनियमितता या मानकों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिवार की सहायता कराई जाएगी।