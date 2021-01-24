बरेली किसान हत्याकांड में क्रूरता की हदें पार, कंटीले तारों से ऐसा कसा कि कसमसा भी न पाया, शरीर में धंसे मिले...

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बरेली हत्याकांड
- फोटो : अमर उजाला
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बरेली हत्याकांड
- फोटो : अमर उजाला
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bareilly murder
- फोटो : अमर उजाला
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मौके पर जांच करती पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
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जांच करती पुलिस
- फोटो : अमर उजाला