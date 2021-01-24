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बरेली किसान हत्याकांड में क्रूरता की हदें पार, कंटीले तारों से ऐसा कसा कि कसमसा भी न पाया, शरीर में धंसे मिले...

अमर उजाला नेटवर्क, बरेली, Updated Sun, 24 Jan 2021 12:10 PM IST
बरेली हत्याकांड
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बरेली हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के शीशगढ़ इलाके के गांव बरगवां में घर के बाहर सो रहे एक किसान को अगवा करने के बाद बमुश्किल आधा किमी दूर कंटीले तारों से एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया। शनिवार दोपहर उसकी पेड़ से बंधी लाश देखकर गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस की छानबीन में हत्या की वजह बहुत ज्यादा साफ नहीं हुई, हालांकि घर वालों ने पड़ोस के ही एक व्यक्ति से करीब 20 सालों से चल रहे विवाद का जिक्र किया है।
 
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बरेली हत्याकांड
बरेली हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला
बरेली हत्याकांड
बरेली हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला
bareilly murder
bareilly murder - फोटो : अमर उजाला
मौके पर जांच करती पुलिस
मौके पर जांच करती पुलिस - फोटो : अमर उजाला
जांच करती पुलिस
जांच करती पुलिस - फोटो : अमर उजाला
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